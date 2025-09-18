¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Jueves 18 de Septiembre
Buen inicio

Tomás Etcheverry arrancó con todo: debut victorioso en el ATP 250 de Hangzhou

El argentino confirmó su buen momento al vencer en sets corridos al bosnio Damir Dzumhur y meterse en los octavos de final en el inicio de la gira asiática.

Por Marcelo Figueroa
Jueves, 18 de septiembre de 2025 a las 14:00
Etcheverry debutó con todo y confirma su gran momento en el ATP 250

Después de un fin de semana ideal por Copa Davis ante Países Bajos, Tomás Etcheverry arrancó con un sólido triunfo en su debut en el ATP 250 de Hangzhou. El tenista platense derrotó al bosnio Damir Dzumhur por 6-2 y 6-4 en apenas una hora y cuarto de juego en su debut en China, consolidando su mejoría en lo que hasta ahora venía siendo una temporada con más malas que buenas.

Con esta victoria, Etcheverry avanzó a los octavos de final del torneo asiático, donde enfrentará al ganador del partido entre Francisco Comesaña, que lo acompañó el pasado fin de semana en el equipo argentino conducido por Javier Frana, y el australiano Rinky Hijikata. El Retu buscará seguir avanzando para escalar en un ranking que lo tiene en el puesto 63 luego de empezar el 2025 como el 39° del mundo.

Mientras tanto, Mariano Navone no tuvo la misma suerte y se despidió en la primera ronda del ATP de Hangzhou en su debut frente al estadounidense Learner Tien al caer 5-7, 6-3 y 6-4. En el ATP de Chengdu, la otra sede de torneos ATP 250 en China, ya no quedan argentinos en competencia, tras las eliminaciones de Sebastián Báez y Juan Manuel Cerúndolo.

