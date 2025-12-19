En un final llenó de incertidumbre, agónico y con cierta dosis de dramatismo, Club Plottier se impuso a El Biguá por 69 a 68 en el tercer y definitorio partido del cruce mixto por la zona Ascenso y Permanencia (Repechaje) del Torneo Prefederal de Vasquetbol varones mayores 2025, que tuvo por escenario a El Nido en la zona riberaña de la capital neuquina. En un partido muy entretenido, los Celestes lograron la clasificación al Torneo Federal 2026.

En una serie para el infarto, con dos victorias visitantes, el equipo de Sergio Bellandi dio el golpe en El Nido de la capital provincial y se aseguró el último pasaje que tenía disponible el PreFederal. Había sido subcampeón del Ascenso, luego de perder una final increíble ante Petrolero Argentino de Plaza Huincul pero encontró rápida revancha.

El Verde, por su parte, perdió su plaza en la competencia nacional y la próxima temporada deberá jugaren el PreFederal Ascenso. Venía de barrer la llave ante Del Progreso por 2 a 0, pero cayó en sus dos partidos de local en el cruce para mantener la categoría.

La historia se definió con un triple de Leandro Tapia, con cinco segundos por jugar. El alero quedó de frente al aro, no dudó en lanzar y además recibió una falta de Josué Santillán. Fue a la línea y dejó el resultado 69-68, pero además metió una tapa en el último intento ofensivo de Biguá. Sin dudas, fue el estelar de la noche y de la serie, porque venía de dos partidos colosales.

El equipo de Plottier, que consiguió el ansiado ascenso

Club Plottier se sumó a Pacífico, Pérfora, Independiente, Centro Español, Deportivo Roca, Atlético Regina y Petrolero Argentino para la próxima edición de la Liga Federal de básquet, que se pondrá en marcha en febrero. Los ocho, además, estarán en el PreFederal 2026. Biguá y Del Progreso deberán jugar en el Ascenso.

Síntesis

Biguá (68): Benjamín Loncón 20, Santiago Marconetti 9, Tomás Djenderedjián 11, Francisco González 2, Josué Santillán 4 (FI), Franco Herbik 9, Bautista Ott 5, Nahuel Muñoz 8. DT: Nicolás Leguizamón.

Club Plottier (69): Gabriel Spinaci 13, Angelo Sasso 21, Mirko Safe 4, Leandro Tapia 16, Paolo Casale 12 (FI), Giuliano Peralta 3, Benjamín Patroniti, Máximo Arias, Santiago Querci. DT: Sergio Bellandi.

Parciales: 25-25, 41-41 y 53-50

Cancha: El Nido, Neuquén