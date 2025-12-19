River empezó a moverse fuerte pensando en el 2026 y Marcelo Gallardo ya tachó el primer nombre de su lista. Fausto Vera dejó Atlético Mineiro, se sometió este viernes a la revisión médica y quedó a un paso de convertirse oficialmente en nuevo refuerzo del Millonario.

El mediocampista, formado en Argentinos Juniors, arribó a Buenos Aires hace varios días y se integrará de inmediato a la pretemporada que el plantel comenzará en las próximas horas. La operación se cerró a préstamo por un año, con un cargo de 500 mil dólares y una opción de compra fijada en 4 millones, según trascendió desde Núñez.

Con la Copa Sudamericana como gran objetivo del próximo calendario, la dirigencia encabezada por Stefano Di Carlo avanzó en una incorporación apuntada directamente por el Muñeco, que lo imagina como una pieza clave en la reconfiguración del mediocampo tras la salida de referentes históricos.

Vera había llegado al fútbol brasileño en 2022, cuando Corinthians desembolsó siete millones de dólares por su pase. Dos años más tarde, Atlético Mineiro lo incorporó por 4,5 millones, aunque su ciclo terminó antes de lo previsto: Jorge Sampaoli le comunicó que no sería prioridad para el 2026 y aceleró su salida.

Si bien en la última temporada acumuló 32 partidos y 1.728 minutos, el cierre del año mostró señales de retroceso. Perdió la titularidad, completó apenas una cuarta parte de los encuentros disputados por el equipo y fue suplente en los últimos tres compromisos del Brasileirao.

Ese contexto abrió la puerta para River, que se movió rápido y se aseguró a un volante de 25 años con rodaje internacional, proyección y margen de recuperación futbolística. Gallardo ya tiene a su primer refuerzo y el 2026 empezó a tomar forma.