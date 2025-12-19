La Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) “Dr. Carlos G. Malbrán” informó el 19 de diciembre la detección de tres casos de influenza A (H3N2) clasificados dentro del subclado K.

Los virus se identificaron mediante secuenciación genómica realizada por el Laboratorio Nacional de Referencia del INEI-ANLIS, a partir de muestras recopiladas por la Red Nacional de Laboratorios y Unidades Centinela.

Dónde fueron confirmados los casos

Dos adolescentes fueron estudiados en el marco del Monitoreo Ambulatorio de Infecciones Respiratorias Agudas en la provincia de Santa Cruz .

Un niño había sido internado en un hospital de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Según reportó el organismo, todos cursaron la enfermedad sin complicaciones clínicas.

Qué implica el subclado K

El análisis genómico clasificó los virus en un subclado con cambios genéticos asociados a mayor transmisibilidad.

Esa característica podría incrementar el número de casos y las consultas al sistema de salud.

Sin embargo, la evidencia disponible no indica mayor severidad clínica respecto de otros virus influenza A (H3N2) registrados en temporadas anteriores.

Rol de las provincias y monitoreo nacional

Desde ANLIS-Malbrán señalaron que cada jurisdicción provincial debe realizar las investigaciones epidemiológicas y garantizar atención oportuna en los casos detectados.

La vigilancia integrada de influenza y virus respiratorios se mantiene dentro de los valores esperados para esta época del año en Argentina, según el monitoreo nacional.

El organismo indicó que continuará trabajando con la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud de la Nación y con las 24 provincias para detectar cambios tempranos en circulación, transmisibilidad, severidad y características poblacionales afectadas.

Recomendaciones para la población

Se sugiere que personas con síntomas respiratorios compatibles con infección viral consulten al sistema de salud de su jurisdicción, sobre todo integrantes de grupos de riesgo.