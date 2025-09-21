En el callejero de Bakú, la Fórmula 1 dejó una postal cargada de tensión y bronca para Franco Colapinto. El piloto argentino se vio envuelto en un incidente con un viejo conocido: Alexander Albon, su ex compañero en Williams, lo tocó en la salida de boxes y terminó desmoronando cualquier ilusión de sumar un buen resultado en Azerbaiyán.

La maniobra se dio en la vuelta 17, cuando Colapinto salió de pits delante del tailandés, que venía relegado al fondo del pelotón. En plena aceleración, Albon lo impactó desde atrás y lo mandó al trompo contra el muro. Aunque el Alpine no sufrió daños irreparables, la pérdida de tiempo fue crucial. “Perdí todo. Salí de boxes con la goma bloqueada del trompo, con el alerón roto… una carrera muy complicada, sin ritmo”, lamentó el pilarense, que cerró el domingo en el 19° puesto.

Los comisarios deportivos sancionaron a Albon con 10 segundos por maniobra antideportiva, pero el castigo no alivió la frustración de Franco, que venía cumpliendo una tarea prolija y había llegado a ilusionarse con meterse en el top 15. “Con lo de Alex perdí 12 segundos, con el golpe y el alerón roto. Es bastante simple: no tenemos auto para ir hacia adelante, gastamos mucho las gomas. Hice las cosas bien de mi lado, pero no alcanza”, resumió.

La bronca fue doble: Colapinto ya había sufrido en la clasificación, donde un error en la curva 4 lo mandó contra las defensas y lo obligó a largar desde el fondo. Aun así, el argentino mostró carácter en la salida, pero el golpe de su ex compañero terminó por marcarle el rumbo. Albon, que también había chocado en la Q1 y quedó último en la grilla, reconoció su error y pidió disculpas.