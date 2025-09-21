El mal momento deportivo que vive Independiente se multiplicó en las últimas semanas luego de los escandalosos incidentes por Copa Sudamericana ante la Universidad de Chile que terminaron con el equipo descalificado de la competición y, días más tarde, la posterior renuncia de Julio Vaccari luego de perder ante Banfield el fin de semana pasado. Dentro de ese marco, y mientras espera la asunción de Gustavo Quinteros como nuevo DT, el Rojo sigue sin ganar en el Torneo Clausura y acumula 10 partidos sin victorias por todas las competencias.

El empate de hoy ante San Lorenzo estiró a una decena la serie de partidos sin conocer la victoria para el elenco de Avellaneda contando los ocho duelos del campeonato doméstico, la derrota y eliminación en Copa Argentina a manos de Belgrano y la derrota ante la U de Chile en la ida (sin contar la revancha debido a la cancelación de ese encuentro por los incidentes luego de que estuvieran 1-1 a falta del segundo tiempo). Con ese escenario más un muy tenso clima donde los hinchas han expresado su descontento con dirigentes y jugadores, Quinteros hará su estreno frente a Racing en el clásico de Avellaneda el próximo domingo.

Marcone y Rey y su lamento por el momento de Independiente. (Foto: Fotobaires)

Quinteros estuvo viendo al Rojo

El flamante entrenador de Independiente se hizo presente hoy como espectador en el 1-1 de su equipo ante San Lorenzo. El DT firmó contrato hasta diciembre de 2026 el pasado viernes, y mañana comenzará su primera semana a cargo del plantel, pensando en el duelo ante la Academia en el Cilindro de Avellaneda con el objetivo de cortar esta malaria que tiene al equipo en el último lugar y atravesando una gran crisis que se contrapone a lo mostrado en la primera parte del año.