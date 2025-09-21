La jornada del domingo de la novena fecha del Torneo Clausura empezó con la igualdad 1-1 entre Independiente y San Lorenzo en un clásico de necesitados en el estadio Libertadores de América-Ricardo Bochini. El Rojo, que espera por Gustavo Quinteros, su nuevo DT, sigue en el fondo de la tabla, mientras que el Ciclón, sumido en una drama institucional, acumula ya tres encuentros sin poder ganar. La visita ganaba por el gol de Facundo Gulli, pero el tanto de Nicolás Tripichio en contra decretó el empate definitivo.

Independiente 1-1 San Lorenzo, los goles

En el día de su debut, el zurdo volante de 19 años le está dando el triunfo parcial a San Lorenzo. Después de una recuperación de Matías Reali la pelota le quedó a Alexis Cuello, que lo vio a a Gulli llegar libre por el otro lado y se la cedió al chico para que, definiendo de zurda y contra el palo derecho de Rodrigo Rey, establezca el 1-0.

En el segundo tiempo, con un Rojo que iba, aunque sin muchas ideas, contra un Ciclón replegado buscando el contragolpe, los locales encontraron la igualdad en un córner. El centro de Santiago Montiel al punto penal terminó con un tanto en contra de Nicolás Tripichio, que cabeceó en contra de su propio arco y puso el 1-1.

Formaciones

Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Facundo Zabala; Pablo Galdames, Iván Marcone; Santiago Montiel, Matías Abaldo, Diego Tarzia; Gabriel Ávalos. DT: Carlos Matheu.

San Lorenzo: Orlando Gill; Fabricio López, Johan Romaña, Daniel Herrera, Elías Báez; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi, Facundo Gulli; Ezequiel Cerutti, Matías Reali y Alexis Cuello. DT: Damián Ayude.

Estadio: Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini

Árbitro: Sebastián Zunino

La previa

Independiente es uno de los dos equipos que todavía no logró ganar en el campeonato y acumula solo 3 puntos en la Zona B, último y lejos de los puestos de playoff. Tras la renuncia de Julio Vaccari y la posterior contratación de Quinteros, que aún no estará en el banco, el plantel será dirigido interinamente por Carlos Matheu hasta la llegada del nuevo entrenador, quien se espera debutará oficialmente en el clásico de Avellaneda contra Racing.

Matheu se hará cargo de Independiente en el duelo ante San Lorenzo.

Por su parte, San Lorenzo llega tras una semana oscura en lo institucional. Tras las renuncias masivas en su Comisión Directiva, el club quedó sin conducción al declararse la acefalía que invalida la presidencia de Marcelo Moretti. En estos días se definirá un gobierno de transición que convocará elecciones anticipadas para definir el futuro de la institución de Boedo.

En lo deportivo, el Ciclón acumula 12 puntos y se ubica quinto en la Zona B, manteniéndose por ahora en zona de clasificación a octavos de final. Sin embargo, hace dos partidos que no consigue victorias: empató 0-0 en el clásico frente a Huracán y viene de ser derrotado 2-0 ante Racing en Avellaneda. Además, el objetivo de los de Damián Ayude es tener chances en la Tabla Anual para acceder a la Copa Libertadores 2026, donde tiene 39 puntos y está a siete puntos de Rosario Central y Boca Juniors, últimos que entran. Por ahora, le alcanza jugar la Copa Sudamericana.