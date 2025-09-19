Independiente confirmó de manera oficial la contratación de Gustavo Quinteros como su nuevo entrenador, en reemplazo del renunciante Julio Vaccari, pero no debutará hasta la 10ª fecha, cuando el Rojo visite a Racing en el Cilindro.

Para el compromiso del domingo a las 14:30, el ex marcador central tiene previsto presenciar el compromiso ante San Lorenzo en el Libertadores de América. Sin embargo, quienes conducirán las acciones será Carlos Matheu y Eduardo Tuzzio.

Quinteros firmó contrato hasta diciembre del 2026, que es el fin de mandato para la actual dirigencia encabezada por Néstor Grindetti. La asunción formal está prevista para el lunes y todos quieren que sea después de una victoria que comience a torcer la tendencia de los últimos diez partidos y que el club pueda ilusionarse con avanzar a los playoffs del Clausura.

Sin mercado de pases, el nuevo técnico deberá afrontar lo que resta del año con el plantel actual, al que catalogo como muy bueno. No puso excusas en este sentido y se mostró feliz de llegar a un club “gigante como es Independiente”.

Último

Independiente marcha último en la zona B que lidera Riestra. Tiene que ponerse al día con un compromiso pendiente ante Platense que se postergó después de la noche lamentable ante la Universidad de Chile.

Vamos a llevar a Independiente otra vez a lo más alto. Gustavo Quinteros apenas confirmado como DT del Rojo.

Ya sin Sudamericana ni Copa Argentina, todos los focos están puestos en el certamen doméstico y en el ingreso a los certámenes internaciones del 2026.