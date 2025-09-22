En el primer partido de la jornada de lunes del Torneo Clausura, cerrando la fecha 9, Estudiantes de La Plata le ganó 1-0 a Defensa y Justicia en UNO, volvió a sumar de a tres y se sumó al lote de escoltas en la Zona A. Con los cañones apuntados a la revancha del jueves por Copa Libertadores, el Pincha alineó un equipo alternativo que igualmente se las ingenió para ganar con un tanto de Lucas Alario en la segunda mitad, quedando solamente a un punto del líder, Unión de Santa Fe.

En un encuentro sin un dominador claro, los de Eduardo Domínguez no jugaron un gran partido, pero dos que ingresaron en el complemento le dieron aire y la jugada del gol cuando el duelo empezó a complicarse. Una jugada entre Román Gómez y Fabricio Pérez derivó en un centro de éste para que Alario, oportunista, decrete el 1-0 definitivo para el elenco platense que empieza una semana más que importante con tres puntos en el Torneo Clausura. Ahora, el desafío estará el jueves ante Flamengo, nuevamente en UNO, buscando las semis de la Libertadores.

Alario la empujó y le dio la victoria al Pincha

El ex River, que había participado muy poco, apareció a quince minutos del final con su olfato goleador. La hicieron entre los pibes Román Gómez y Fabricio Pérez, que desbordó por izquierda y tiró un centro con el revés del pie que Alario, atropellando y aparejado con Rafael Delgado, alcanzó a tocar para poner el 1-0 que hasta ahora le da los tres puntos a Estudiantes.

Iacovich, importante sosteniendo el cero

En un encuentro con pocas llegadas, la primera fue para el visitante y tuvo que aparecer el arquero suplente Fabricio Iacovich, que hoy reemplaza a Fernando Muslera para salvar al Pincha en el mano a mano ante el uruguayo Juan Manuel Gutiérrez, que definió de zurda pero no pudo superar al '1'.

Ya en el segundo tiempo, cuando el encuentro todavía estaba igualado, Iacovich volvió a aparecer con una gran atajada ante el intento desde afuera de Lenny Lobato. El brasileño, que ingresó en el complemento, condujo varios metros y sacó un bombazo de zurda que el arquero envió al córner con una buena atajada.

El hijo de Chavo casi debuta con gol

La única situación de Estudiantes en el primer tiempo llegó a través de la pelota quieta a diez minutos del final. Un tiro libre desde la derecha de José Sosa encontró el cabezazo de Máximo Desábato, hijo del Chavo, icónico zaguero y ex DT del club, que fue despejado por Enrique Bologna.

Formaciones

Estudiantes (LP): Fabricio Iacovich; Matías Magdaleno, Máximo Desábato, Ramiro Funes Mori, Gastón Benedetti; Alexis Castro, Ezequiel Piovi, Gabriel Neves; José Sosa, Tiago Palacios y Lucas Alario.

Defensa y Justicia: Enrique Bologna; Lucas Ferreira, Damián Fernández, Rafael Delgado; Ezequiel Cannavo, Kevin Gutiérrez, Lucas González, Alexis Soto; Juan Manuel Gutiérrez; Abiel Osorio, Juan Miritello.

Estadio: José Luis Hirschi - UNO.

Árbitro: Sebastián Martínez Beligoy.

La previa

Luego de salir vivos del Maracaná ante Flamengo al llevarse una derrota por 2-1, el conjunto de Eduardo Domínguez tendrá la revancha el próximo jueves como local y es por eso que hoy el DT presentará un equipo con gran mayoría de suplentes, muchos de ellos juveniles de inferiores. El pincha tiene 12 unidades en el Torneo Clausura y un triunfo lo pondría como escolta de Unión, que comanda con 16, además de engrosar su posición en la tabla anual, donde cuenta con 33 unidades y está a seis de la zona de clasificación a Copa Sudamericana.

Con Flamengo en el horizonte, Eduardo Domínguez apuesta por los pibes hoy ante Defensa y Justicia. (Foto: X @EdelpOficial)

Dentro del once del conjunto platense aparecerían juveniles como el volante Lucas Cornejo o los defensores Matías Magdaleno y Máximo Desábato, nueva generación de un apellido significativo para el club. Además, el joven arquero Fabricio Iacovich podría tener su chance reemplazando a Fernando Muslera, de gran actuación frente a Flamengo y Tiago Palacios, el único considerado para jugar el jueves de arranque, sería titular.

Por el lado de Defensa y Justicia, que viene de dejar atrás un invicto de cuatro cotejos que pudo haberlo llevado a la punta en la derrota como local por 2-1 ante Platense, buscará volver a sumar de a tres puntos ante el Pincha, en busca de seguir escalando en la tabla para así acercarse a puestos de Copa Sudamericana. El entrenador Mariano Soso no podrá contar con Aaron Molinas ni César Pérez, ambos lesionados que no forman parte de los citados para el encuentro.