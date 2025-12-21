Franco Colapinto se encuentra en Argentina esperando las fiestas de fin de año, luego de un año cargado de compromisos con la Fórmula 1 y la continuidad asegurada en Alpine para el 2026.

Al piloto se lo pudo ver en redes sociales jugando al pádel en un complejo top de Nordelta junto a Carlos Tévez, y también en un video informal donde adelantó la promesa bostera que tiene en mente en caso de llegar al podio de la máxima categoría mundial del automovilismo.

Colapinto y Tévez se encontraron en un complejo de canchas de pádel.

Colapinto, hincha confeso de Boca como el resto de la familia, contó que de niño era un hincha presente en La Bombonera, ritual que perdió al momento de irse a Europa para proyectar su carrera profesional.

“No ir a la cancha es una de las cosas que más extraño”, reconoció el número 43 de la grilla de pilotos que lideró Lando Norris con McLaren.

Por eso es que sueña la manera en que podría llegar a celebrar un eventual podio en la categoría, tal vez en el 2026 con las expectativas renovadas. “Yo creo que cuando haga mi primer podio, subo diciendo Boca, Boca, Boooca”, con la tonada características de lo que se ha convertido en un grito de aliento en redes sociales para el Xeneize.

No hay chances

Con la temporada en receso, Colapinto se ha quedado sin chances de concurrir al estadio para ver al club de sus amores.

Según sus proyecciones permanecerá unos días más en el país para disfrutar de la familia y amigos y luego viajará a algún sitio para descansa. Ya a mediados de enero deberá retomar con sus obligaciones, preparando el nuevo auto para el campeonato que se viene.

Ahora con los impulsores Mercedes Benz, Alpine apunta a mejor lo hecho en 2025, no sólo en el monoposto del argentino, sino también en el de su compañero de equipo Pierre Gasly.