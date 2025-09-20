Alejado de los flashes de Buenos Aires va Unión de Santa Fe que por la 9ª fecha de la zona A en el Clausura de la Liga Profesional empató como local en 2 con Independiente Rivadavia de Mendoza.

Nunca es fácil para los equipos de las provincias cuando el seguidor comienza a encandilar, con la responsabilidad de salir a sumar para continuar en lo más alto y la tarde comenzó mal para los dirigidos por Leonardo Madelón porque Mauro Pittón marcó en contra de su propia valla a los 11 minutos.

Claro que el autogol tiene una explicación futbolística y es que el Tatengue quedó muy mal parado a la salida de un tiro de esquina a favor. Matías Fernández corrió por la derecha más de 50 metros con la pelota al pie y cuando sacó el centro de arrastrón encontró el pie del mediocampista en el camino para sacudir la red.

Sin disimular el impacto, el dueño de casa fue haciendo pie, se adelantó en el campo para buscar la igualdad y la halló de la manera menos esperada, con un penal de VAR que tuvo como protagonistas al mediocampista cipoleño Franco Amarfil. Unión buscó el centro de tiro de esquina al primer palo, la pelota superó a Cristian Tarragona, pero el jugador de Independiente Rivadavia se encontró con la misma que terminó dando en su mano. Pablo Echavarría no lo sancionó, pero lo llamaron desde la cabina y no quedaron dudas de la infracción.

El propio Tarragona se hizo cargo de la acción y estampó el 1 a 1 transitorio desde los doce pasos a los 37 minutos.

Devolución de gentilezas

Ya en el segundo tiempo, a los 8 minutos, el defensor Iván Villalba le devolvió gentilezas al conjunto santafesino. El paraguayo intentó cerrar un centro cruzado desde la derecha, pero mal perfilado no hizo más que descolocar al arquero Ezequiel Centurión para darle la ventaja parcial al duelo de casa.

Aún con mucho tiempo por delante, La Lepra que conduce Alfredo Berti es uno de los buenos equipos que tiene este campeonato. Se sobrepuso a los 18 con la pelota parada y un factor a tener muy en cuenta, el sol en contra del arquero local Matías Tagliamonte.

Cayó el largo centro de Sebastián Villa al área, la luz natural los encandiló a todos, menos al 9 visitante, Alex Arce, que ensayó una especia de rabona aérea para volver a dejar el partido empatado.

El empate terminó premiando a ambos equipos que entregaron un atractivo partido en la capital santafesina, más allá del fastidio del público local que soñó con la punta en soledad y ahora quedarán pendientes de lo que haga Boca como local el domingo ante Central Córdoba de Santiago del Estero.