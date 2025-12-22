La cabo primero Cintia Campos, de 35 años, marcó un hito en la Policía del Neuquén al convertirse en la única mujer piloto de dron dentro de la fuerza provincial. Su trabajo combina tecnología, prevención y coordinación operativa, con un rol cada vez más relevante en la seguridad pública.

Su camino en el pilotaje aéreo comenzó hace cinco años, cuando la institución lanzó por primera vez un curso de formación en drones. Aunque se trataba de un área completamente nueva para ella, el desafío tecnológico despertó su interés. Se inscribió, aprobó y se convirtió en la primera egresada del programa.

Con nueve años de servicio policial, Campos pasó por el Centro de Monitoreo y actualmente integra la Dirección de Informática y Comunicaciones, donde encontró en los drones una herramienta clave para fortalecer la prevención y apoyar investigaciones. “Es una tecnología muy útil y un desafío constante. Aprendemos todo el tiempo en equipo”, resume.

El trabajo como piloto requiere una planificación minuciosa, especialmente en eventos masivos. En celebraciones como la Fiesta Nacional de la Confluencia, la tarea comienza varios días antes: se analizan ingresos, zonas de concentración de público, estructuras de escenario y puntos críticos, para definir áreas de vuelo seguro, alturas y corredores de emergencia.

Durante los eventos, la operación se realiza siempre desde sectores alejados del público, con comunicación permanente vía radio con los equipos desplegados en el predio. Desde el aire, el dron permite anticipar situaciones de riesgo, asistir ante incidentes y aportar una mirada estratégica clave para la toma de decisiones.

La experiencia de Campos incluye búsqueda de personas en zonas ribereñas y rurales, operativos de verano, siniestros viales y asistencia a Bomberos, confirmando el valor de esta tecnología aplicada al trabajo en terreno.

De cara al futuro, la cabo primero asegura que el área seguirá creciendo. “El año que viene habrá un nuevo curso y se incorporarán más pilotos. Estamos para acompañarlos y ayudarlos en el proceso”, afirma.

Su trayectoria abre un camino dentro de la institución: el de una mujer pionera en seguridad aérea, que con disciplina, vocación y tecnología, trazó una ruta que otros seguirán desde el cielo neuquino.