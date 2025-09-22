Racing y Vélez se juegan todo en Avellaneda: un boleto a semifinales en 90 minutos

La Copa Libertadores entra en zona caliente y Avellaneda será testigo de una verdadera final anticipada. Racing y Vélez se enfrentarán este martes desde las 19.00 en el Estadio Presidente Perón por el partido de vuelta de los cuartos de final, en un duelo que definirá al semifinalista argentino del certamen.

La Academia parte con ventaja tras el 1-0 conseguido en el Amalfitani, gracias al gol de Adrián Maravilla Martínez. En aquel cruce no faltaron la tensión y las polémicas: el VAR anuló un tanto a Aarón Quirós y Lisandro Magallán se fue expulsado en el tramo final. Ahora, con el Cilindro colmado y sin hinchas visitantes, el equipo de Gustavo Costas buscará sostener la diferencia y mantener viva la ilusión de volver a ser protagonista continental.

El Fortín, bajo la conducción de Guillermo Barros Schelotto, llega con la obligación de revertir la serie. El equipo acumula cinco partidos sin perder en el torneo local y viene de ganarle como visitante a San Martín en San Juan, con goles de Manuel Lanzini y Dilan Godoy. A pesar de no poder contar con Magallán, confía en el envión futbolístico y anímico de su buen presente, sumado a la reciente renovación de Maher Carrizo hasta 2027, una de sus principales figuras.

Posibles formaciones

Racing (DT: Gustavo Costas): Cambeses; Rubio, Piovi, Colombo, Rojas; Nardoni, Moreno, Almendra; Oroz, Martínez, Carbonero.

Vélez (DT: Guillermo Barros Schelotto): Marchiori; Guidara, Giannetti, Quirós, Ortega; Bouzat, Mancuello, Perrone; Carrizo; Lanzini y Romero.