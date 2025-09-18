El duro golpe que River recibió tras la caída 1-2 ante Palmeiras por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores no sólo significó la necesidad de tener que ganar en la vuelta en São Paulo, sino que la derrota ante el Verdão interrumpió un invicto como local que el Millonario tenía desde 2021, cuando fue derrotado 0-1 por Atlético Mineiro en la ida de los cuartos de final de aquella edición.

A pesar de no haber podido levantar el trofeo, la última vez que había perdido en casa fue hace nada menos que 18 partidos. En el medio, las eliminaciones que afrontó el conjunto dirigido por Marcelo Gallardo fueron todas habiendo perdido como visitante. En 2022 cayó en la ida por 1-0 ante Vélez y no pudo pasar del 0-0 en el Monumental, en 2023 ganó 2-1 de local contra Inter de Porto Alegre, pero la derrota por el mismo marcador y luego los penales lo dejaron afuera. En la edición pasada, la ida comenzó con un 0-3 frente a Atlético Mineiro y en la vuelta no pasó del empate sin goles.

La curiosidad de la última caída de River por Copa Libertadores está en el autor del tanto aquella noche del 11 de agosto de 2021 en Núñez. La victoria para el Mineiro fue gracias al gol de Nacho Fernández, uno de los actuales referentes del plantel actual y que anoche fue titular ante Palmeiras. En aquel entonces el volante militaba en el Galo y fue el responsable de la victoria del elenco brasileño, que en la vuelta sellaría la serie con un contundente 3-0 en el encuentro de vuelta, dejando en el camino al Millonario.