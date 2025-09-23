Atractivo inicio de la zona ascenso del Prefederal de básquet

En paralelo a la zona campeonato, se juega el ascenso del Prefederal de básquet, competencia que tiene siete equipos buscando un lugar a la Liga Federal, y promoción para subir una categoría en el 2026.

El torneo ya disputó tres fechas, donde el Club Plottier tuvo un buen inicio remarcando su favoritismo. El pasado domingo le ganó un duelo mano a mano a Petrolero, quien también se anota para pelear por el ascenso. El elenco de Sergio Bellardi se impuso 73-65.

Gabriel Spinaci, Ángelo Sasso, Paolo Casale y Leo Tapia, entre otros grandes jugadores, integran al equipo que se armó para lograr el título, ascenso y plata a la Liga Federal.

El otro líder con tres victorias en fila es Centenario, quien en La Colonia doblegó a Vista Alegra 80-63. El elenco de Alzugaray tiene nombres importantes entre sus filas como el de Pablo Almendra (Goleador con 29) Juárez y Lodosky, todos con pasados en Liga.

Petrolero es uno de los candidatos a pelear por el ascenso

La tercera fecha cierra esta noche en Allen, donde Unión (0-1) recibe a Cipolletti, quien cayó en sus dos presentaciones que tuvo, mientras que Cinco Saltos completa la primera fecha ante Vista Alegre el miércoles 22hs.

La cuarta jornada irá el sábado en su totalidad, donde Petrolero recibe en La Cueva 21hs a Centenario, mientras que el otro líder, Club Plottier; visita a Cinco Saltos en el Boris Kocina. Vista Alegre será local ante Unión, mientras que Cipolletti quedará libre.

La competencia tendrá instancia de Playoffs post fase regular donde juegan todos contra todos. El campeón de la categoría ascenderá a la zona campeonato 2026 y logrará una plaza a la Liga Federal del mismo año. Por su parte el subcampeón jugará una promoción por el ascenso ante el 7mo de la zona campeonato.

Posiciones: Plottier 6 (3-0) Centenario 6 (3-0) Petrolero 3 (1-1) Cipolletti 2 (0-2) Vista Alegre 2 (0-2) Unión de Allen 1 (0-1) Club Cinco Saltos 1 (0-1)