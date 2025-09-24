River va por la hazaña en Brasil ante Palmeiras

River va por la épica en Brasil, desde las 21.30hs en el Allianz Parque, visita a Palmeiras por el cotejo de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores de América. La ida en EL Monumental fue 1-2 para el elenco brasilero, y ahora el conjunto de Gallardo buscará la remontada contra uno de los candidatos al título.

Con goles de Gustavo Gómez y Víctor Roque, parecía que el “Verdao” liquidaba la serie en el cotejo de ida, pero en el complemento disputado en EL Monumental, el Millonario mostró reacción, descontó y hasta lo pudo igualar. Ahora el escenario será diferente, sabiendo que solo sirve ganar para el elenco argentino.

Con relación al cotejo de hace 7 días, Marcelo Gallardo hará cambio de esquema, volverá a la línea de 4 en el fondo con Lautaro Rivero y Martínez Quarta como centrales. Los laterales se mantendrían con Montiel y Acuña.

El medio campo estará más poblado, con Galoppo de titular luego de la fecha de suspensión, acompañando a Portillo, Enzo Pérez, y la duda entre Nacho Fernández, Juanfer Quinteros o Castaño. Colidio y Maxi Salas la dupla de ataque.

Por el lado del Palmeiras, Abel Ferreira buscará una nueva semifinal de copa. Al igual que Gallardo, les dio descanso a los titulares en el torneo local, y en la vuelta plantaría el mismo equipo que le ganó a River en EL Monumental. La única duda está en Khellven, quien no se recuperó por completo de un traumatismo producto de un golpe en la ida. En su lugar estaría Agustín Giay en la defensa.

El ganador de la serie se enfrentará con el vencedor de Liga de Quito vs San Pablo. En la ida, el elenco ecuatoriano se quedó con el triunfo y diferencia de 2-0. La vuelta será en Brasil.

Probables formaciones

Palmeiras: Weverton; Agustín Giay o Khellven, Gustavo Gómez, Murilo Cerqueira, Joaquín Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista; Andreas Pereira, José Manuel López, Felipe Anderson; Vitor Roque. DT: Abel Ferreira.

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo, Enzo Pérez, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero o Ignacio Fernández o Facundo Colidio; Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Datos del Partido:

Hora: 21.30.

Radio: AM 550- Mitre Patagonia.

Árbitro: Andrés Matonte (URU).

Estadio: Allianz Parque.