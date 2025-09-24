Después de quedar eliminado en los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 a manos de Lanús, Renato Portaluppi presentó su renuncia como director técnico de Fluminense y dejó una conferencia de prensa cargada de frases contra sus críticos, apuntando también al clima que se genera sobre el club en redes sociales. A su vez, el propio Flu anunció en RRSS la dimisión del DT y comunicó que Marcão, asistente técnico, asumirá de manera interina hasta encontrar al sucesor.

En una declaración contundente, Renato expresó: “Ni siquiera debería estar diciéndoles esto a ustedes, quien va a manifestarse es el presidente. Pero todas esas preguntas de algunos ‘genios’ de internet, a quienes mucha gente sigue... Terminé presentándole la renuncia al presidente antes de venir acá. Entonces, a partir de ahora habrá otro entrenador aquí. Le harán las mismas preguntas que me hacen a mí. Y quiero ver las respuestas que él va a dar", dijo, visiblemente enojado.

"Quiero ver si ese entrenador va a poner el equipo que quiere la hinchada o el equipo que tiene en su cabeza. Siempre intenté hacer lo mejor posible por el club. Lamentablemente, hoy quedamos fuera de una competencia. Pero estamos muy bien en el Campeonato Brasileño y también muy bien en la Copa do Brasil.", comentó el ex Gremio, y subrayó que su decisión es, a sabiendas de que el Flu queda en una buena situación, priorizando su bienestar personal: "Si Fluminense estuviera mal en el Brasileirao yo no estaría saliendo. Como está bien, salgo para descansar mi cabeza. Y dejar que algunos ‘genios’ de internet sigan hablando de fútbol, ya que entienden muchísimo”, culminó

Fin de ciclo anticipado

La eliminación del elenco carioca quedó definida tras el empate 1-1 en Maracaná, ya que la victoria 1-0 de Lanús en la ida le bastó al cuadro argentino para meterse en semifinales. Más allá de esto, Renato abandona Fluminense en la octava posición del Brãsileirao con 31 puntos, a 20 unidades del líder Flamengo. Por ahora, está accediendo a la zona de clasificación para la próxima Copa Sudamericana y mantiene chances de meterse al Repechaje de la Copa Libertadores. Además, el equipo está en semifinales de la Copa do Brasil, donde enfrentará a Vasco da Gama con la ilusión de alcanzar la final.

"Fluminense está bien, por eso renuncio para descansar mi cabeza", expresó Renato tras renunciar. (Foto: EFE)

Hace unos meses, Portaluppi comandó al equipo en una destacada actuación en el Mundial de Clubes, donde llegó a semifinales y fue el único equipo no europeo en lograrlo (perdió frente al Chelsea, a la postre campeón del torneo). En esa competencia, Fluminense también empató con Borussia Dortmund en la fase de grupos y eliminó al Inter de Milán en octavos.