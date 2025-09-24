Cine en Casa presenta "Alemania", una historia de crecimiento y búsqueda de libertad

Casa de las Leyes Espacio Cultural invita a una nueva proyección del Ciclo de cine en casa, que este viernes 26 de septiembre a las 19 horas presentará "Alemania" (2023), la aclamada ópera prima de la directora María Zanetti. La función será con entrada libre y gratuita.

La película, que tuvo su paso por el Foro de Coproducción Europa-Latinoamérica del Festival de San Sebastián, ofrece un retrato íntimo y conmovedor del paso de la adolescencia a la adultez, a través de la historia de Lola, una joven de 16 años que anhela realizar un intercambio estudiantil en Alemania. La propuesta se convierte en una posible salida a las tensiones que atraviesa en su hogar, marcadas por la enfermedad mental de su hermana mayor y el agotamiento emocional de su madre.

Con una narrativa sensible y realista, "Alemania" explora temas universales como la búsqueda de identidad, los conflictos familiares, la salud mental y el deseo de independencia. Bajo la premisa "Cuando tu cabeza es un incendio, el amor no alcanza", la película propone una mirada honesta sobre el crecimiento personal en contextos emocionalmente complejos.

María Zanetti, guionista y directora, cuenta con una trayectoria previa en dirección de videoclips y comerciales. En 2021, su proyecto “Alemania” ganó el Premio Internacional Artekino, consolidando su mirada autoral sobre las dinámicas familiares contemporáneas. Además, su segundo largometraje, Quema, fue seleccionado por el INCAA en el concurso Raymundo Gleyzer.

La proyección se realizará en Casa de las Leyes Espacio Cultural, y se enmarca en una iniciativa que busca acercar el cine nacional al público local, con propuestas que abordan problemáticas actuales y diversas miradas sobre la realidad.