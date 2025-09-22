En el que va a ser su partido más importante en lo que va del año, River enfrentará este miércoles a Palmeiras en Brasil por el duelo de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores. Tras caer 2-1 en la ida, Marcelo Gallardo tendría definido el equipo que saldrá a disputar la revancha en el Allianz Parque de São Paulo, modificando la línea de cinco defensores utilizada en la ida y con la posibilidad de que Enzo Pérez sea suplente.

Sacando la lesión de Sebastián Driussi, que no estará disponible y será reemplazado por Facundo Colidio, las modificaciones más relevantes serían el cambio de posición de Juan Carlos Portillo de la defensa al mediocampo, la presencia de Juan Fernando Quintero desde el arranque. La primera variante significaría la salida de Pérez, aunque no ésta no es una decisión definitiva. Además, Lucas Martínez Quarta tomaría el lugar de Lautaro Rivero y Giuliano Galoppo regresa tras su expulsión reemplazando a Kevin Castaño.

Enzo Pérez, de flojo partido en la ida, podría ir al banco ante Palmeiras.

En la ida, Gallardo optó inicialmente por un esquema con tres centrales, dos laterales adelantados, tres volantes y dos delanteros, pero el planteo no fue efectivo y Palmeiras lo superó claramente durante la primera mitad y se puso 2-0. El cambio a una línea de cuatro defensores y con Juan Carlos Portillo como mediocampista trajo una mejoría y permitió que al menos River descontara. El entrenador de espera repetir en la revancha volviendo a ese esquema.

Así formaría River el miércoles

Se estima que el Millonario saldrá a jugar en Brasil con un total de cuatro cambios y el retorno a un esquema 4-3-3, abandonando el planteo de la ida. El once lo compondrían Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Juan Carlos Portillo, Nacho Fernández; Juanfer Quintero, Maximiliano Salas y Facundo Colidio. Para avanzar a semifinales, River necesita ganar el partido por más de un gol. Si lo hace por un tanto de diferencia, la serie se definirá en penales. Un empate o derrota significará la eliminación del equipo de Núñez en esta edición del torneo.