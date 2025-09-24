El último parte médico de Thiago Medina: “Descompensación respiratoria y…”

La preocupación por la salud de Thiago Medina sigue siendo tema central desde aquel accidente en moto ocurrido el pasado 12 de septiembre. El joven de 22 años continúa internado en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, donde permanece en la Unidad de Terapia Intensiva con pronóstico reservado, y las noticias que comparten sus familiares son poco alentadoras. Este miércoles 24 de septiembre, el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires difundió un nuevo parte médico que actualizó su estado y preocupó aún más.

El informe, compartido públicamente por Ángel de Brito en su cuenta de X, detalló que “en las últimas horas se realizó un ateneo clínico interdisciplinario para evaluar la evolución del paciente Thiago Medina, internado en la Unidad de Terapia Intensiva desde hace 11 días”. Según se indicó, los profesionales coincidieron en que el manejo médico desde el ingreso fue el adecuado para un politrauma de esta magnitud.

En esa línea, el parte de Thiago Medina remarcó que “el paciente ha superado de manera adecuada los momentos críticos propios de un politrauma de esta magnitud, con un manejo clínico correcto desde su ingreso”. La noticia llevó algo de alivio, aunque el cuadro todavía se mantiene bajo estricta observación.

También se explicaron los procedimientos implementados en las últimas horas. “Como medidas de ajuste, se resolvió optimizar la analgesia mediante un cambio en la vía de administración, modificar el esquema antibiótico para favorecer la evolución en función de la mejoría de sus parámetros respiratorios”, señalaron las autoridades médicas.

A pesar de esos avances, el joven no estuvo exento de complicaciones recientes. El documento reveló que “en las últimas horas el paciente presentó un episodio de descompensación respiratoria, que requirió maniobras específicas de abordaje. Evolucionó con respuesta favorable y actualmente se encuentra sin requerimiento de drogas inotrópicas, con parámetros ventilatorios y gases arteriales estables. Continúa con cobertura antibiótica dirigida y el pronóstico sigue siendo reservado”.

De este modo, Thiago Medina continúa atravesando un cuadro complejo pero con algunos signos de respuesta favorable. Su familia, amigos y seguidores mantienen la esperanza y acompañan con mensajes de aliento, mientras cada parte médico se convierte en una señal clave para medir su evolución.