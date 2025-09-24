Llega "Expográfika 2025" a Neuquén: La feria gráfica más grande de Argentina

Del 9 al 11 de octubre, el Espacio DUAM será sede de "Expografika 2025", la feria gráfica más importante del país que reúne a toda la industria de la impresión, el diseño, la comunicación visual y la tecnología aplicada al sector gráfico.

Durante tres jornadas, de 14 a 20 horas, empresas, profesionales, emprendedores y estudiantes podrán descubrir las últimas innovaciones en maquinaria, insumos, software, packaging, gran formato, impresión 3D, sustentabilidad y soluciones integrales para potenciar los negocios gráficos en Argentina y la región.

Expografika 2025 se consolida como un punto de encuentro estratégico para generar contactos comerciales, alianzas y oportunidades de negocio, en un entorno que combina exposición de productos, lanzamientos, capacitaciones y networking. “Esta feria es una vidriera única para quienes quieren mostrar sus productos y servicios, acercarse a nuevos clientes y fortalecer vínculos con toda la cadena productiva gráfica”, señalan desde la organización.

Información del evento

Lugar: Espacio DUAM – Calle San Martín 5901, Ciudad de Neuquén

Fecha: 9, 10 y 11 de octubre de 2025

Horario: de 14 a 20 hs

Entrada gratuita con inscripción previa