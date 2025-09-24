Denuncias de vecinos y rápida acción policial permitió recuperar autos, bicis y adoquines robados

En una jornada marcada por resultados positivos, la Policía de Neuquén llevó adelante la restitución de tres bienes robados: un automóvil, una bicicleta y un lote de adoquines pertenecientes a la Municipalidad de Zapala. Las autoridades destacaron que estos logros fueron posibles gracias a la investigación y al compromiso de la ciudadanía al realizar las denuncias correspondientes.

Desde la Policía provincial recalcaron la importancia de realizar la denuncia inmediata ante cualquier hecho delictivo, ya que es el primer paso para que se activen los mecanismos de búsqueda e investigación. “Cada denuncia es clave para iniciar una causa y recuperar lo que fue sustraído”, indicaron desde la fuerza.

Recuperan un auto robado y lo devuelven a su dueña

Durante la mañana de este martes, efectivos de la Comisaría 3ª concretaron la restitución de un Renault Sandero que había sido robado semanas atrás. Tras una serie de tareas de inteligencia y búsqueda, el vehículo fue recuperado y entregado a su legítima propietaria.

Adoquines sustraídos fueron devueltos al municipio

En la ciudad de Zapala, la Policía de Investigaciones llevó a cabo una diligencia judicial que permitió recuperar 158 piezas de adoquines de hormigón, las cuales habían sido robadas de un depósito municipal. Los elementos fueron restituidos a la Municipalidad, y la causa continúa bajo investigación.

Una bicicleta fue hallada durante patrullajes preventivos

En el marco de los habituales patrullajes preventivos, personal de la Comisaría 16° logró localizar una bicicleta que había sido denunciada como robada horas antes. El rodado, con características similares a las descritas por la víctima, fue recuperado y posteriormente entregado a su dueña, con intervención de la Fiscalía de Robos y Hurtos.