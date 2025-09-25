Uno de los protagonistas de la derrota 3-1 ante Palmeiras que dejó a River eliminado de la Copa Libertadores fue Marcos Acuña. El lateral neuquino tuvo un partido de alto voltaje en el que terminó yéndose expulsado por doble amonestación tras cometer el penal del segundo gol rival, pero que previo a eso lo tuvo metido en una pelea con los futbolistas rivales que pudo haberle costado la roja antes.

El encuentro se calentó luego del 1-1 de Palmeiras, cuando el Huevo empujó con violencia a Vitor Roque, autor del gol del Verdão, que lo había provocado previamente moviéndole la pelota cuando se disponía a sacar un lateral. Eso generó la reacción del banco local y allí Acuña le conectó un cabezazo, leve, pero cabezazo al fin, en el pecho al uruguayo Emiliano Martínez, acción que el árbitro Andrés Matonte omitió y donde el VAR no intervino, arreglando la gresca con una amarilla por lado.

En los minutos finales, el campeón del mundo con la Selección Argentina cometió un penal al derribar a Facundo Torres cuando éste se iba mano a mano con Franco Armani. Matonte sancionó la infracción, le mostró la segunda tarjeta amarilla y expulsó al zapalino de 33 años. Tras la roja, cayó el tanto de penal de José Manuel López primero, y luego su doblete para definir el partido con un global de 5-2 en favor del Palmeiras.

Enojo y final con escándalo en River

Una vez que Matonte pitó el desenlace del encuentro, la imagen final del Millonario no terminó siendo la mejor: los jugadores se le fueron al humo al árbitro para reclamarle por su labor, con Marcelo Gallardo intentando separar y varios futbolistas insultado hasta que la policía intercedió para separar el tumulto.

El reclamo de los futbolistas de River tuvo que ver con la jugada previa al penal. Allí Matonte cobra una mano dudosa de Facundo Colidio, algo que se agravó luego de que el uruguayo permitiera que ese tiro libre se jugara rápido y tomara descuidada a la última línea. Por su parte, el VAR, a cargo de Christian Ferreyra, trazó las líneas y confirmó que Torres estaba habilitado.