Después de caer en la ida, River visitará a Palmeiras en el Allianz Parque con el objetivo de remontar su serie de cuartos de final de Copa Libertadores. Con el objetivo de remontar el 1-2 en el Monumental, el Millonario iguala 1-1 en São Paulo y por ahora se está quedando afuera. Los de Marcelo Gallardo ganaban por el tanto de Maximiliano Salas, pero Vitor Roque lo igualó para el Verdão y, por ahora, el conjunto brasileño está accediendo a semis.

Centro de Juanfer, gol de Salas

En un comienzo de partido soñado, una falta lejos del área se transformó en la ventaja para River a través de la pelota parada. Un centro perfecto desde la izquierda de Juan Fernando Quintero encontró el anticipo en el primer palo de Salas, al que le habían hecho el foul, que ganó de cabeza y venció a Weverton, otorgándole la temprana ventaja al Millonario que se ilusiona más que nunca.

Vitor Roque lo igualó

El conjunto brasileño salió decidido a igualar en la segunda mitad y, a los cinco minutos, consiguió el objetivo. En la segunda jugada de un córner la pelota le quedó a Joaquín Piquerez, que sacó un centro al segundo palo donde apareció sin marca Vitor Roque, cuyo cabezazo de pique al piso fue atajado por Franco Armani, pero el rebote le quedó servido al atacante, que esta vez no perdonó y decretó el 1-1 que vuelve a poner a Palmeiras en semifinales.

Salas y una chance clarísima

Después del empate de Palmeiras, el delantero del Millonario se generó una oportunidad clarísima para volver a poner en ventaja a los de Gallardo. Tras un pelotazo largo, le ganó el duelo a Gustavo Gómez y luego superó a Murilo para quedar en posición de remate, sin embargo al querer definir de zurda con el revés del pie ante la salida de Weverton la pelota se le fue por encima del arco.

Portillo salió por lesión

Poco después de ganarse una amarilla por cortar un avance, un dolor en la zona de la espalda le impidió a Juan Carlos Portillo continuar en el encuentro y debió ser sustituido a los 25 minutos. En su lugar entró Enzo Pérez, cuya ausencia fue una de las sorpresas de Gallardo en el equipo de hoy, pero el volante y capitán de River debió saltar a la cancha antes de lo pensado.

Armani salvó a River al inicio

El arquero riverplatense también apareció para sostener a los de Gallardo con dos muy buenas intervenciones antes y después del 1-0. A los dos minutos, el uruguayo Piquerez probó de media distancia y su zurdazo encontró la respuesta de un Franco Armani que ya se mostraba importante.

Dos minutos después del tanto de Salas, un córner estuvo a punto de hacer tambalear a River, pero el Pulpo volvió a poner las manos para evitar la igualdad. Murilo Cerqueira ganó de cabeza por el segundo palo y su testazo se metía directo por el segundo palo, pero se encontró con una gran tapada del '1'.

Formaciones

Palmeiras: Weverton; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo Cerqueira, Joaquín Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista; Andreas Pereira, José Manuel López, Felipe Anderson; Vitor Roque. DT: Abel Ferreira.

River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Ignacio Fernández, Juan Portillo, Kevin Castaño; Giuliano Galoppo, Juanfer Quintero; Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Árbitro: Andrés Matonte (Uruguay).

Estadio: Allianz Parque.

El encuentro entre el Millonario y los brasileños será transmisión de AM 550 La Primera, Radio del Valle (RDV) 90.7 Clásicos & Noticias, Mitre Patagonia 90.5 y Las Palmas 96.1, desde las 21.

La previa

El Millonario viene de sufrir dos golpes en una semana: el más importante en la ida de esta serie ante los paulistas y, días más tarde, una caída 0-2 ante Atlético Tucumán con mayoría de suplentes. A pesar de ello, el plantel llega a Brasil con la ilusión de poder dar vuelta las cosas y conseguir así el boleto a la que sería su segunda semifinal consecutiva. Previo al encuentro de hoy, Gallardo probó un equipo que tendrá a Juan Fernando Quintero, Lucas Martínez Quarta y la vuelta de Giuliano Galoppo como modificaciones confirmadas. Sebastián Driussi, lesionado, uno de Paulo Díaz o Lautaro Rivero y Nacho Fernández son los que saldrían del once.

Por su parte, Palmeiras mantiene una sola duda en el equipo y es debido a problemas físicos: Khellven sufrió un fuerte traumatismo en el pie en el encuentro de ida y, en caso de no llegar para el encuentro será reemplazado por el argentino Agustín Giay. Sacando esa incógnita, Abel Ferreira alineará a los mismos que se llevaron los tres puntos del Monumental.