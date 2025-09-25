Con la derrota y la eliminación ante Palmeiras ya consumadas, Marcelo Gallardo dio su visión de la caída de River que lo despidió de la Copa Libertadores. El entrenador riverplatense manifestó su bronca, aunque rescató la competitividad del Millonario, haciendo hincapié en que el partido de esta noche se les escapa por poco.

"Tengo bronca porque se nos escapa un partido que pudimos pasar a ganarlo rápidamente. Jugamos un buen partido la primera mitad. Después nos empatan, pero estábamos en partido y tuvimos ocasiones para pasar a ganarlo nuevamente", dijo, y recalcó que el resultado en favor de Palmeiras termina quedando exagerado: "La sensación es que no se justifican esos dos goles del final con lo que había sido el partido. En definitiva, fiuimos hasta superiores durante el partido de hoy mientras tuvimos el nivel de concentración y se nos terminó yendo de las manos en el final".

"El árbitro no supo manejar el partido en ese momento. Primero cobra algo que no ve, porque estaba de espalda, señala una mano porque quiere cobrarla. Después hay un jugador de ellos tirado, se lo va a atender y bueno, hay una mezcla de todo" "En esa confusión nosotros le dimos ventaja al rival y eso no nos puede pasar, pero claramente el árbitro tuvo mucho que ver", expresó. En el final del cotejo, el Muñeco también le hizo saber su descontento al uruguayo: "Condicionaste el partido".

Por último, expresó que en el desenlace su equipo tuvo errores que terminaron costándole la derrota: "No me gustó lo que pasó los últimos cinco minutos del partido donde todavía estábamos en juego. Hubo desconcentraciones que se pagan caro y eso me da bronca". Ante la pregunta de si se sentía obligado a conseguir títulos, contestó: "La obligación está siempre, no le escapo nunca a eso. Tenemos que convertirnos en un equipo más fuerte para poder ganar estos partidos que definen cosas a nivel internacional. No estamos lejos, pero es en los detalles donde tenemos que aprender y crecer".

Sigue sin poder con los brasileños

Con la de hoy, River sumó una nueva eliminación copera a manos de clubes de Brasil y es la quinta consecutiva en Copa Libertadores. Luego de superar a Athletico Paranaense en los octavos de 2020, el Millonario empezó una malaria ante los brasileños que se extiende hasta hoy. Palmeiras, en aquella recordada definición de ese mismo año y en esta edición, Atlético Mineiro en 2021 y 2024 e Inter de Porto Alegre en 2023 han amargado a los de Núñez, dejándolos en el camino sistemáticamente. Cuatro de estas cinco tuvieron al mando a Gallardo.