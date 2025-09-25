Luego de comenzar la semana con un episodio de deshidratación, Miguel Ángel Russo pasó la noche y continúa internado en la clínica Fleni de la Ciudad de Buenos Aires para realizarse controles médicos tras un episodio de deshidratación. El entrenador se ausentó de las prácticas de fútbol de ayer y hoy en Boca Predio y nuevamente su lugar fue ocupado por Claudio Úbeda, su asistente principal, y Juvenal Rodríguez, otro de sus colaboradores más cercanos.

Russo había vuelto a dirigir el martes luego de haber sido atendido el lunes por una deshidratación, que se produjo un día después del empate como local de Boca ante Central Córdoba de Santiago del Estero. Sin embargo, la necesidad de realizar nuevos chequeos médicos lo obligó a permanecer internado, pasó la noche del miércoles allí y se encuentra a la espera del alta médica que le permita volver a su domicilio.

El episodio de salud de Russo tuvo lugar el lunes por la mañana, cuando fue diagnosticado con deshidratación durante un control de rutina. El entrenador permanece internado en la clínica Fleni, donde ya había sido atendido semanas atrás por una infección urinaria. Mientras tanto, Úbeda está a cargo de los entrenamientos y prepara al equipo para visitar a Defensa y Justicia en Florencio Varela el próximo sábado.

Úbeda, al mando nuevamente de los entrenamientos en Boca.

En la conferencia posterior al empate 1-1 contra Rosario Central, Miguelo se refirió a los rumores sobre su estado físico, con cierto disgusto sobre algunas versiones: “Hubo muchos que dijeron muchas tonterías mías, me entran por un oído y salen por otro. El que sabe de su salud es uno mismo, el resto no”, dijo después del duelo en el Gigante de Arroyito donde la gente de Rosario Central lo recibió afectuosamente.

A pesar de las complicaciones médicas, Russo estuvo presente en el banco de suplentes durante el empate con Central Córdoba y hasta el momento no se ausentó en ninguno de los partidos oficiales en su tercera etapa al frente de Boca. Desde su regreso a mitad de año, dirigió todos los encuentros del Mundial de Clubes en Estados Unidos, la Copa Argentina y el Torneo Clausura, donde el equipo marcha cuarto en la Zona A y segundo en la tabla anual con 47 puntos.