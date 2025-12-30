Bianca Quiroga Peyrano, la nena de 12 años oriunda de Picún Leufú, enfrenta una situación crítica de salud. Desde el 29 de septiembre, se encuentra internada en el Hospital Italiano de Buenos Aires, donde fue operada por una cardiopatía congénita. Actualmente, está en espera urgente de un trasplante de corazón, con su condición deteriorándose rápidamente. "Entró en emergencia nacional porque su corazoncito ya está cansado", explicó su madre, Nadia Peyrano, quien está junto a su hija en este difícil proceso.

Bianca, que pasó por varias cirugías desde los primeros días de su vida, fue sometida a una intervención a los cuatro días de nacida, luego a los siete meses y nuevamente a los cuatro años. "Ahora intentaron un procedimiento para evitar un trasplante, pero no salió como se esperaba", relató Nadia. El procedimiento que se había realizado en Boston, Estados Unidos, no logró los resultados deseados, lo que obligó a los médicos a inscribir a Bianca en la lista de espera para un trasplante.

En este momento, la niña se encuentra conectada a un dispositivo ECMO, que le da soporte vital mientras su corazón sigue funcionando, aunque de manera mínima.

En su delicada situación, Bianca permanece sedada la mayor parte del tiempo. "Tiene momentos donde se baja la sedación, busca un beso, un abrazo, pero su dolor le provoca taquicardia, por lo que rápidamente la vuelven a sedar", detalló su madre en diálogo con Pancho Casado en La mañana es de la Primera por AM550.

Nadia también compartió el desgaste emocional que vive al ver a su hija en ese estado, sin poder moverse ni levantar sus manos para abrazarla. "No tiene ni fuerza para levantar su manito, así que yo me acerco y la abrazo, es lo único que puedo hacer en este momento", comentó con angustia.

La espera del trasplante se volvió aún más urgente. "Hace cuatro semanas que entró en emergencia nacional, cuando Bianca tuvo un episodio respiratorio muy grave del cual costó muchísimo recuperarla", relató Nadia.

El tiempo es un factor crucial, ya que, como explicó su madre, hay niños que, a pesar de que aparece un órgano, no pueden recibirlo debido a que su condición clínica ya no lo permite. "El cuerpo de un niño no resiste más y entonces, aunque el órgano llegue, no es candidato a recibirlo", agregó Nadia, destacando la importancia de cada segundo en la vida de su hija.

A pesar de la angustia, Nadia se mantiene firme en su apoyo a Bianca, quien sigue luchando por su vida. "Yo estoy ahí, cerca de ella todo el tiempo. Cuando tiene momentos de lucidez, me llama, y yo estoy para cumplirle la promesa que le hice: no dejarla sola", expresó con voz entrecortada.

La obra social cubre todos los gastos relacionados con el tratamiento de Bianca, y Nadia se encuentra en la Casas Ronald McDonald, cercana al hospital para estar lo más cerca posible de su hija. "Es muy importante estar cerca de ella en estos momentos. La espera no es fácil, pero cada segundo con ella lo valoro", concluyó.

La nota completa: