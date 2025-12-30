Corruptos abstenerse: Neuquén presentará el proyecto de Ficha Limpia en el Congreso

Neuquén presentará en las próximas horas el proyecto de ley de Ficha Limpia en el Congreso de la Nación, tal como anunció el gobernador Rolando Figueroa en un video que compartió en sus redes sociales.



Se trata de la misma iniciativa que se aprobó en la Provincia a comienzos de este año y que contempla que quienes tengan condenas por delitos dolosos confirmadas en segunda instancia no puedan ser candidatos a cargos públicos.



“Antes de que termine el año queremos seguir honrando la palabra. Vamos a presentar en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores de la Nación el proyecto de Ficha Limpia”, expresó Figueroa en su cuenta de X.



Y agregó: “Esa Ficha Limpia que ya está aprobada en la provincia de Neuquén y que queremos que la República Argentina también la respete”.



La ley establece que las personas condenadas por delitos dolosos comunes o federales en segunda instancia no podrán ser candidatas, integrar el Gabinete provincial, tener designaciones políticas en el Gobierno de la provincia, ser consejeros de la Magistratura, vocales del Tribunal de Cuentas, magistratura judicial, ministerios públicos y secretarías, subsecretarías ni direcciones municipales. La inhabilitación será de carácter perpetuo.



Tampoco podrán postularse las personas beneficiadas con una suspensión de juicio a prueba por delitos dolosos o contra la administración pública sin ser funcionarios. Asimismo, impide las candidaturas de personas inhabilitadas por juicio político u otro procedimiento constitucional o legalmente previsto para ejercer la función pública; las personas condenadas por tráfico de estupefacientes de acuerdo a la ley nacional 23737 o por delitos del Régimen Penal Tributario previstos en la ley nacional 27430; y quienes figuren en el Registro Provincial de Violencia Familiar y de Género. El texto consensuado excluye los delitos contra el honor.

