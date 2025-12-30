La Asociación del Fútbol Argentino sigue bajo el foco de investigación. En las últimas horas se confirmó el proceso judicial que se inició en Estados Unidos por un presunto giro de dinero, con sumas millonarias, a cuentas Fantasmas por parte de la empresa TourProdEnter LLC, entidad que maneja los fondos internacionales de la AFA. Ante esto, el ente madre del fútbol nacional sacó un comunicado defendiéndose de las acusaciones.

La investigación apunta a la administración de fondos generados por sponsoreo, derechos de transmisión y partidos amistosos de la selección nacional, a través de TourProdEnter LLC, vinculada con AFA desde agosto de 2021 como agente comercial exclusivo del organismo argentino. La documentación detalla transferencias superiores a 260 millones de dólares, con indicios de desvíos hacia sociedades radicadas en Florida y estructuras offshore en Islas Vírgenes Británicas.

Ante esto, la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia, sacó un comunicado donde expresa “su más enérgico rechazo a la campaña de difamación dirigida contra la propia Institución, su Presidente Claudio Tapia y su Tesorero Pablo Toviggino”.

Recordó que el contrato que tiene con TourProdenter LLC, fue analizado por distintos tribunales, tanto en la República Argentina como en los Estados Unidos, sin que se haya detectado irregularidades alguna, y recordó la causa que inició en el 2023 el empresario Guillermo Tofoni en contra de Claudio “Chiqui” Tapia por supuesta defraudación desbaratamiento de derechos e infracción art. 303, causa que fue sobreseído en dicho año. Pese a esto, el comunicado sostiene que Tofoni “promovió nuevas acciones y campañas públicas contra la AFA y sus autoridades, con el evidente objetivo de generar un clima de deslegitimación y desestabilización institucional".

“Lejos de aceptar esos pronunciamientos, en los últimos días han vuelto a difundirse publicaciones que, sin realizar las mínimas verificaciones ni investigaciones correspondientes, hablan de supuestas irregularidades en la administración de los fondos de la AFA en el exterior, en particular en los Estados Unidos. Dichas afirmaciones, presentadas como “investigaciones”, tienen, en rigor, una ÚNICA fuente: viejas presentaciones judiciales impulsadas por el Sr. Guillermo Tofoni, replicadas en distintos ámbitos internacionales luego de los reiterados fracasos obtenidos en sede judicial, recicladas una y otra vez, ahora amplificadas sin mayor análisis por algunos medios”. Expresó el comunicado.

“La sociedad merece recibir información seria, responsable y comprobada; las operaciones, en cambio, suelen quedar expuestas por sí solas con el paso del tiempo”, culminó.