El mundo del espectáculo quedó en shock luego de conocerse que Romina Gaetani fue víctima de un episodio de violencia de género por parte de su expareja, Luis Cavanagh, situación que derivó en una denuncia formal y en su internación preventiva en un sanatorio de Pilar. El caso despertó una fuerte preocupación entre colegas, seguidores y el público, no solo por la gravedad del hecho sino también por el impacto emocional que atraviesa la actriz.

Tras la difusión de la noticia, fue Ignacio Trimarco, abogado y representante legal de Romina Gaetani, quien brindó precisiones sobre su estado actual. Según explicó, la actriz se encuentra estable desde el punto de vista físico, ya recibió el alta médica y permanece en su domicilio, acompañada y contenida por su familia y su círculo íntimo. Las lesiones fueron catalogadas como leves, aunque el impacto emocional es profundo.

La información se conoció en el programa Lape Club Social, que se emite por América TV. Allí, Trimarco remarcó que Gaetani decidió autorizarlo a hablar públicamente para llevar tranquilidad a quienes siguen su carrera y manifestaron preocupación. En ese sentido, aclaró que la actriz está a disposición de la Justicia para que el hecho se investigue a fondo.

Sobre el contexto del episodio, el abogado explicó que Romina Gaetani y Luis Cavanagh atravesaban un proceso de separación y que la relación no se encontraba en un buen momento. En medio de una discusión ocurrida en el domicilio del empresario, se produjo la agresión física. Una amiga de la actriz dio aviso al 911, lo que activó el operativo policial y médico.

Respecto al vínculo sentimental, Trimarco señaló que la pareja se había separado tiempo atrás y que existía un intento de reconciliación. Según el relato de la actriz, se trataría de la primera vez que hubo agresión física, aunque sí reconoció la existencia de otros tipos de violencia previos que no habían escalado a este nivel.

En el plano judicial, el abogado confirmó que se solicitaron las cámaras de seguridad del domicilio y que existen testigos del hecho. Además, indicó que Romina Gaetani ratificó la denuncia al día siguiente y que ya se activaron medidas de protección, mientras el expediente comienza su curso formal.

La causa está a cargo de la fiscal María José Basiglio, titular de la UFI de Género de Pilar, quien continúa reuniendo pruebas para avanzar contra Luis Cavanagh. Las lesiones constatadas por el personal médico activaron el protocolo correspondiente, lo que permitió fortalecer la investigación.

Finalmente, Trimarco reconoció que el estado anímico de Romina Gaetani es delicado. La actriz atraviesa un fuerte golpe emocional, ya que se trataba de una relación que no estaba completamente cerrada. Aun así, destacó la importancia de haber ratificado la denuncia como un paso clave para ponerle un límite definitivo a la violencia.