Familiares y allegados del joven que asesinaron en Cipolletti el pasado 8 de diciembre convocan a una marcha de velas esta noche para pedir justicia. La víctima era Agustín Troncoso, de 26 años, quien murió tras recibir varias puñaladas durante una reunión en el barrio cipoleño 2 de agosto.

El encuentro entre varias personas rápidamente se descontroló y el agresor tomó un arma blanca para atacar a Troncoso, provocándole heridas punzocortantes que le provocaron la muerte en el lugar.

El presunto agresor está siendo intensamente buscado y ya fue identificado como Agustín Ricardo Morales, un hombre de 34 años que se encuentra prófugo y señalado como el principal sospechoso del crimen.

La víctima estaba domiciliada en el barrio Confluencia de Neuquén y mientras avanza la investigación y la búsqueda del sujeto, su familia pide justicia. Esta noche se reunirán en el centro neuquino para pedir a las autoridades que el agresor sea encontrado y haya Justicia. Aunque el sospechoso tiene pedido de captura vigente por la Policía de Río Negro, continúa prófugo desde el día del crimen.

Durante la investigación hubo otro hombre demorado por su posible participación, aunque su situación no ha sido aclarada y no se ha establecido si realmente fue parte del crimen o si fue un testigo del hecho.

La movilización será este martes a las 21, en apoyo a la familia que atraviesa el duelo. Además, mientras tanto piden difusión de la imagen de Morales para dar con el paradero y que comience el proceso judicial correspondiente.

Morales tiene tez trigueña, contextura delgada y cabello negro corto. Su búsqueda continúa activa en distintos puntos y desde la Policía de Río Negro solicitaron a la comunidad que ante cualquier dato que permita dar con el prófugo se comuniquen de inmediato al 911 o a la unidad policial más cercana.