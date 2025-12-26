Lali Espósito volvió a demostrar por qué es una de las figuras más convocantes de la música argentina. La cantante agotó en tiempo récord su primer show en el estadio River Plate y, ante la avalancha de pedidos, anunció una nueva fecha para seguir presentando su último trabajo discográfico, No vayas a atender cuando el demonio llama, marcando un antes y un después en su carrera.

Este viernes 26 de diciembre se pusieron a la venta las entradas para el show que Lali Espósito brindará el 6 de junio de 2026 en el estadio Monumental. La expectativa era enorme, pero la respuesta del público superó cualquier pronóstico: en menos de dos horas, todas las localidades quedaron completamente agotadas.

Lejos de quedarse solo con la cifra fría del sold out, Lali Espósito decidió compartir su reacción más íntima. Desde sus vacaciones, la artista subió un video a sus redes sociales donde se la vio visiblemente emocionada, con lágrimas en los ojos, agradeciendo el apoyo incondicional de sus fans tras agotar un estadio River por primera vez.

“Me vine a un rincón porque no quiero llorar en público. Gracias, gracias, ¿qué es esto?”, expresó Lali Espósito en el video, con la voz quebrada por la emoción. Acto seguido, lanzó la noticia que desató la locura: “Ustedes agotaron un River, vamos por el segundo”, confirmando que el hito recién comenzaba.

Minutos después, la cantante publicó otro mensaje para oficializar que el 7 de junio de 2026 también se presentará en el estadio River Plate. “Como si el sueño de hacer un estadio River no fuera suficiente… vamos por un segundo”, escribió Lali Espósito, dejando en claro el profundo agradecimiento que siente hacia su público.

En ese mismo posteo, la artista volvió a hacer referencia a su disco No vayas a atender cuando el demonio llama, anticipando que ambos shows serán una verdadera fiesta. “Todo de ustedes. ¡Qué ganas que tenemos de atender al demonio!”, sumó Lali Espósito, reforzando el concepto estético y musical que atraviesa esta nueva etapa.

Las entradas para la segunda fecha ya se encuentran disponibles desde este viernes 26 de diciembre a través de allaccess.com.ar. Los valores varían según la ubicación, con precios que van desde los $50.000 hasta los $130.000 más cargo de servicio, reflejando la magnitud del evento de Lali Espósito en River.

Con dos estadios River confirmados, Lali Espósito consolida un presente arrollador y se prepara para vivir uno de los momentos más importantes de su trayectoria. El Monumental será testigo de un fenómeno que no para de crecer y que promete quedar en la historia de la música argentina.