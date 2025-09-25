Karina Álvarez, actual presidenta del Concejo Deliberante de Cipolletti y titular de la Comisión Directiva del Club Academia Pillmatun de la misma ciudad, fue informada por la terna arbitral del partido reprogramado entre Fernández Oro y la institución cipoleña por dichos discriminatorios y racistas hacia las autoridades deportivas.

El jueves 18, en vísperas de la primavera, se programó el cruce pendiente de los clubes vecinos, en cancha de La Amistad, uno más de la extensa temporada futbolística en el Alto Valle rionegrino.

Las acciones de la división mayor dejaron mucha polémica deportiva y a raíz de algunos fallos arbitrales, la dirigente se habría excedido en las expresiones verbales ante la autoridad.

La falta de respeto de figuras públicas con los jueces no es nueva, hace meses se aplicó sanción a Carlos Rojas, presidente de la Liga Deportiva Confluencia y referente del Club La Amistad, por una situación similar.

Desde arriba de la pirámide dirigencial hacia abajo, ahora es la política local quien queda duramente señalada con dichos fuertes que constan en el texto que ya está en poder del Tribunal de Disciplina de la Confluencia.

El informe oficial

Según consta en esas palabras oficiales que fueron escritas y presentadas, Álvarez fue al vestuario de los árbitros una vez concluido el duelo para recriminar sanciones deportivas y manejos disciplinarios dentro del campo de juego.

"Sí, yo te estoy insultando, karina". Las palabras que la asistente asegura le dijo la dirigenta en pleno partido de la Liga Confluencia.

La destinataria de sus duras palabras fue explícitamente la 4ª árbitra, a quien delante de testigos le expresó: “Sos una soberbia de mie...., inútil”. Además, Álvarez fue identificada durante el partido, en la tribuna de la parcialidad cipoleña dirigiéndose hacia la misma persona en términos realmente repudiables. “Anda a lavar los platos mejor, neg... de m..........”, “qué cobrás negra y la pu... que te pa....”.

Y para darle más descripción a la situación, en el informe se deja constancia que al momento en que la colaboradora de la terna mira hacia el exterior, ve claramente cuando la misma presidenta le confirma desafiante su autoría: “Sí, yo te estoy insultando, Karina”.

Academia Pillmatun es uno de los clubes recientemente invitados por el Consejo Federal para formar parte del próximo Federal Amateur que comenzará con la participación de muchos regionales, pocos de ellos clasificados por la vía deportiva.