Simplemente, Lionel Scaloni. El técnico de la Selección Argentina, vigente campeona del mundo y en el año que defenderá el título de la FIFA en América del Norte está en el país disfrutando en familia de las fiestas de fin de año y recibió el 2026 sentado en la vereda de su casa en Pujato.

Una de las personas más influyentes del fútbol nacional cenó en casa de sus padres el 31 de diciembre y apenas se hicieron las 12 salió a “veredear” con sus seres queridos.

Un vecino de la localidad santafesina próxima a Rosario se percató de la escena y lo filmó para la posteridad, resaltando una vez más la sencillez del número del combinado albiceleste.

Lionel Scaloni junto a sus padres en el Año Nuevo del 2026, sentado en la vereda de su casa en Pujato.

En las horas previas, junto a otros familiares y amigos había estado en Rosario corriendo en karting, en una pista comercial bajo techo de la urbe donde también se encuentra Lionel Messi de vacaciones.

Próximos compromisos

Los próximos compromisos de la Selección Argentina serán recién en marzo, con la disputa de la Finalísima ante España y no se descarta la concreción de un encuentro amistoso extra.

Mientras tanto, Scaloni y todo su cuerpo técnico siguen de cerca el presente de todos los jugadores que tienen en el radar para ir definiendo la lista definitiva que irá al Mundial de mitad de año.