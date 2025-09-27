El neuquino Axel "Misil" Isla se quedó con el título Fecosur de boxeo

En el Gimnasio Municipal Enroque Mosconi de Cutral Co se vivió una gran noche de boxeo profesional, donde el neuquino Axel “Misil” isla se quedó con el título Fecosur en categoría Súper Ligero,logró que ya había conseguido, imponiéndose en los puntos a Francisco Olguin.

La velada, que contó con varias peleas amateur preliminares, tuvo doble presentación profesional con presencia local. En Superligero estuvo en juego el cinturón Feconsur de la WBC, donde el capitalino Axel islas logró imponerse en las tarjetas en 8 round disputados.

Francisco Oguin estuvo cerca del KO en el inicio con una mano, que dejó tambaleando el “Misil” pero con el correr de los rounds, pudo ir acomodándose y dar vuelta una dura pelea. Las tarjetas dieron Adolfo Alvarado 78-74 Jorge Garayo 78-74 Rubén Omar Tapia 78-74, todas favorables para el neuquino.

Con el triunfo, Isla quedó con un récord de 13 triunfos, 2 de ellos por KO, tres derrotas y dos empates.

Nievas ganó una pelea pareja y con fallo dividido

Previamente, el local Ezequiel Nieva se impuso también en las tarjetas, y en un combate muy parejo que tuvo fallo dividido, a Sergio Scaringi en 6 round. Los jueces dieron 57-56, 55-58,57-56. Para “Keko” la racha quedó de 6 victorias, 3 derrotas y 3 empates en el plano profesional.

La noche inició con el triunfo por Ko en el primer round del oriundo de Lomas de Zamora José Centurión, frente a Miguel Romero de Picún Leufú. Misma vía de definición para el barilochense Nicolás Lazarte en el tercer asalto frente a Guillermo Gutiérrez de San Martín de los Andes.