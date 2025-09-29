Fue una gran semana para Agustín Rossi, el arquero argentino de Flamengo, que después de darle el pase a semifinales a su equipo en los penales, volvió a ser noticia al atajar un penal sentado en la victoria del Mengão ante Corinthians como visitante, por la fecha 25 del Brasileirão. Al ex Boca le quisieron picar la pelota, pero se las ingenió y logró atajar el tiro desde los doce pasos.

Corrían menos de diez minutos del primer tiempo, cuando Yuri Alberto se hizo cargo de la pena máxima para Corinthians. El delantero optó por picarle la pelota a Rossi, sin embargo su remate salió débil y justo sobre la posición del argentino, que logró atajar el remate casi sentado. Tras la atajada, el arquero de 30 años mostró su disgusto hacia el delantero, señalándolo con el índice y haciendo un claro gesto de "así no". Más adelante, el duelo entre ambos continuó con un mano a mano que el golero evitó y un posterior gol del atacante.

Este mencionado gol fue la revancha de Yuri Alberto, que de zurda puso el 1-0 parcial de Corinthians, en donde además recibió tarjeta amarilla por provocar a la hinchada visitante. Flamengo, sin embargo, reaccionó y dejó todo igual con un gol Giorgian De Arrascaeta. Al final, Luiz Araújo aseguró la remontada del Mengão, que con este resultado, es líder del Brasileirão con 54 puntos, cuatro más que Cruzeiro y cinco más que Palmeiras, aunque el Verdão tiene 23 encuentros disputados.

Los penales que Rossi atajó ante Estudiantes

El arquero argentino fue clave en la definición por penales del jueves para que Flamengo sea semifinalista de la Copa Libertadores. El guardameta del conjunto carioca, con pasado en el Pincha, se lució ante Gastón Benedetti primero, y luego en el penal definitivo ante Santiago Ascacíbar, para decretar la victoria desde los doce pasos por 4-2 tras el 1-1 en el marcador global.