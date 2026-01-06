Inesperado y tenso momento en la vuelta de Gabriel Barbosa a Santos de Brasil, ya que en su presentación al club que lo vio nacer, el delantero sufrió el apriete de la barra, quien le dejó un claro mensaje ante dirigentes, periodistas y futbolistas, marcándole la cancha al goleador.

En la sala de conferencias del estadio Vila Belmiro, se desarrollaba la presentación del goleador, cuando un grupo de hinchas organizados interrumpió el acto para exigirle entrega, resultados y compromiso, dejando el retorno de Gabigol sujeto a presión y rendimientos inmediatos.

“Estás en deuda con nosotros. Vos sabes cómo son las cosas”, fue el mensaje que quedó registrado en el video oficial del evento que buscaba ser emotivo, y que terminó prendiendo todas las alarmas.

Gabriel Barbosa, delantero de 29 años y campeón de américa con el Flamengo, comenzó su tercer ciclo en el Santos, esta vez a préstamo desde el Cruzeiro. Se mostró “Feliz de volver a casa” y se puso como objetivo ayudar al equipo en el Paulista y Brasileirao, destacando además el volver a jugar con Neymar.

Formado en el “Peixe”, disputó 207 partidos, marcó 83 goles y dio 13 asistencias, números que explican la expectativa que genera su retorno, dentro de un equipo que llega de salvarse del descenso en la última fecha.