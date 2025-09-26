Por la 10ª fecha de la zona A en el Clausura 2025 de la Liga Profesional, Defensa y Justicia derrotó a Boca 2 a 1 con arbitraje de Jorge Baliño en la pelea por ingresar a los playoffs, sin la presencia de Miguel Ángel Russo en el banco visitante.

Desenlace increíble en el Gran Buenos Aires para un partido que en el primer tiempo aburrió a todos y nada hacía prever la lluvia de goles en los minutos finales.

El local abandonó su postura y se animó un poco más en el segundo tiempo. Pudo abrirlo antes con una gran definición de volea por parte de Ezequiel Canavo que dio en el travesaño y en la continuidad de la misma, Agustín Marchesín le tapó el remate a Lucas González.

De ese tiro de esquina avisó Abiel Osorio con la cabeza respecto a lo que vendría. El arquero visitante agigantaba su figura debajo de los tres palos, pero no terminaría yendo con gloria desde Florencio Varela.

Tras esa ráfaga pisando los 15 minutos del complemento, el partido volvió a los carriles anteriores. Boca y la pelota, con Leandro Paredes desde el centro moviendo todos los hilos, pero sin mucha profundidad.

Hasta que a los 31 le tiraron un largo pelotazo a Osorio que corrió cuerpo a cuerpo con Lautaro Blanco, le ganó al defensor y Marchesín salió mal y apresurado, cometiéndole penal. Baliño nunca dudó, pero desde la cabina del VAR intentaron llenarlo de interrogantes.

El remate desde los doce pases fue bien ejecutado por el atacante y el local pasó a ganarlo. Casi ni lo festejó, porque tres más tarde le pegaron al ingresado Ander Herrera en el área del Halcón y el juez volvió a sancionar la pena máxima que sirvió para el gol de Paredes, el primer desde su vuelta al club.

Se adicionaron 8, el empate parecía sentenciado, pero la pelota parada volvió a castigar duramente a la formación de Russo, a cargo de Claudio Úbeda. Un largo envio al segundo palo terminó con la pelota picando en el área chica y Osorio que corrió por el fondo llegó a empujar con la frente para el segundo de su cuenta personal en la noche, asegurando la victoria de un Defensa que se acomodó bien arriba en la tabla y retrocedió la “evolución” de Boca.

21 horas. Final del partido.

45+3¨ del ST Gol de Osorio. Tiro libre de Defensa desde la izquierda, pasado. La pelota picó en el área chica y los sobre a todos. El goleador llegó por el fondo corriendo para poner la cabeza.

43 Minutos del ST. Gol de Boca, Paredes de penal. Palo izquierdo de Bologna que fue para el otro lado.

41 Minutos del ST. Penal para Boca. Infracción de Kevin Gutiérrez sobre Herrera. Indiscutible.

38 Minutos del ST. Gol de Defensa y Justicia. Osorio patea el penal al palo izquierdo de Marchesín.

37 Minutos del ST. Luego de revisarlo muchas veces, Baliño ratifica el penal de Marchesín a Osorio. Correcto el juez, pese a la insistencia desde la cabina.

31 Minutos del ST. Penal para Defensa y Justicia, pelota larga para la posición de Osorio contra Blanco, mano a mano del delantero que gana con el cuerpo y Marchesín apura su salida, va al piso y el 1 se lo lleva por delante. Penal sancionado por Baliño, lo llama el VAR.

27 Minutos del ST. Doble cambio en Boca. Ingresa Williams Alarcón por Velasco y Ander Herrera por Merentiel. El español vuelve a jugar después de 100 días.

24 Minutos del ST. Cambio en Defensa y Justicia. Ingresó Benjamín Schamine por González.

21 Minutos del ST. La más clara de Boca, pase pinchado de Paredes para Merentiel que bajó de cabeza y Giménez no llegó a pincharla con precisión.

20 Minutos del ST. Cambio en Defensa y Justicia. Ingresó Lenny Lobato por Juan Gutiérrez.

18 Minutos del ST. Cambio en Boca. Ingresó Kevin Zenón por Aguirre.

13 Minutos del ST. Del tiro de esquina al que había desviado Marchesín, cabeceó Osorio y volvió a aparecer el 1. Marchesín salvó a Boca.

12 Minutos del ST. Primera y única llegada de Defensa hasta el momento. La más clara de todas, cambio de frente de izquierda a derecha, volea de Canavo llegando por el segundo palo al travesaño. En la continuidad de la jugada, González probó al arco y Marchesín atajó enviada al tiro de esquina.

5 Minutos del ST. Trámite similar al primer tiempo. Boca y la pelota. Defensa en su campo. Pocas ideas, imprecisiones, lentitud generalizada.

20:07 Comenzó el segundo tiempo. Sin cambios en los equipos.

Acciones del primer tiempo

33 Minutos. A Defensa no le molesta que Boca maneje la pelota, al contrario, se le cede y espera achicando espacios en su propio campo. Todavía no ha dado muestras de cómo cree que puede inquietar en ofensiva, pero para atrás se muestra disciplinado.

39 Minutos. Amonestado Gutiérrez en el local.

37 Minutos, amonestado Di Lollo en Boca. Dura infracción sobre Gutiérrez, cerrando a la izquierda de la defensa.

29 Minutos. Lo poquito que genera Boca, lo hace desde la banda izquierda con Velasco y Blanco. Flojo comienzo.

26 Minutos. Blanco llegó al fondo por la izquierda y el centro atrás tomó a Giménez pasado. Se hizo profundo el visitante por una de las bandas.

26 Minutos. Amonestado Ferreira en Defensa y Justicia. Infracción sobre Velasco.

17 Minutos. Trámite lento, cancha pesada por la lluvia. Defensa espera a un Boca que no tiene por el momento cambio de ritmo.

12 Minutos. Partido parejo, de arranque controlado por parte de los dos en los que Boca busca hacerse de la pelota.

5 Minutos. Primer intento ofensivo de Boca. Remate de Merentiel que es atajado por Bologna.

19:00 Comenzó el partido

Formaciones

Defensa y Justicia: Enrique Bologna; Lucas Ferreira, Damián Fernández, Rafael Delgado; Ezequiel Cannavo, Lucas González, Kevin Gutiérrez, Alexis Soto; Abiel Osorio, Juan Gutiérrez; Juan Miritello. DT: Mariano Soso.

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Sebastián Battaglia, Leandro Paredes, Alan Velasco; Milton Giménez y Miguel Merentiel.

La previa

En la visita, la gran duda pasa por conocer si el entrenador Miguel Ángel Russo se hará presente en el banco, luego de lo que fue su última internación de tres días que le impidió presenciar los entrenamientos.

Allí, en el predio de Ezeiza, los futbolistas quedaron bajo las órdenes de Claudio Úbeda, quien pese a la inesperada lesión de Carlos Palacios no anduvo con rodeos y rápidamente confirmó a Alán Velasco en la mitad de la cancha. Su ingreso es el único cambio en relación a los 11 que iniciaron la fecha pasada en el empate en 2 con Central Córdoba en La Bombonera.

Alan Velasco reemplazará al lesionado Carlos Palacios en la mitad de cancha de Boca ante Defensa y Justicia.

Por el lado del Halcón, el equipo de Mariano Soso viene de perder como visitante en La Plata ante un Estudiantes alternativo, que por entonces todavía pensaba en la Copa Libertadores. De andar irregular, Defensa apuesta a un esquema dinámico, con muchos mediocampistas, donde se supone estará una de las claves, sobre todo a partir de la presencia de Leandro Paredes en la visita.

Una de las grandes novedades en la programación tiene que ver con la posibilidad que 3000 hinchas de Boca presencien el partido en cancha. Debido a un tema de recaudación y a partir de la autorización de AFA y la seguridad, la dirigencia de Florencia Varela abre los portones visitantes.

Hora de inicio: 19.

Arbitro: Jorge Baliño.

TV: TNT Sports.