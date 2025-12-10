La Justicia neuquina imputó a los dos hombres acusados de provocar el incendio de una vivienda en el que murió Juan Aníbal Pino, en la ciudad de Neuquén. En cuanto al primer detenido, la fiscal del caso, Lucrecia Sola, presentó los cargos junto a la asistente letrada Agustina Bouyer y solicitó que el imputado, identificado como F.A.S, permanezca detenido con prisión preventiva mientras avanza la investigación.

Según expuso la fiscalía durante la audiencia, el hecho ocurrió el 6 de diciembre alrededor de las 19.40, en una casa ubicada en calle Libertad al 700. Horas antes, Pino había compartido un almuerzo en una iglesia y luego regresó a su vivienda acompañado por dos hombres que hoy son los principales sospechosos del crimen: F.A.S y J.A.P, ambos imputados.

Dentro de la casa, y bajo el consumo de bebidas alcohólicas, Pino y J.A.P. comenzaron a discutir. La pelea escaló rápidamente hasta que la víctima recibió un golpe en la cabeza y cayó al piso. Fue entonces cuando, según la acusación, ambos sospechosos iniciaron un fuego en la misma habitación donde Pino yacía aún con vida.

“Inmediatamente después los acusados iniciaron un foco de fuego en la habitación, donde todavía se encontraba la víctima con vida, y luego se fueron”, relató la fiscal Sola durante la audiencia. “Como consecuencia, Pino falleció debido a la carbonización de su cuerpo”, agregó.

Primer detenido acusado por homicidio

El Ministerio Público Fiscal atribuyó a F.A.S. el delito de homicidio simple en calidad de coautor, aunque no descartó que, con el avance de la investigación, los cargos puedan agravarse.

Entre los elementos probatorios se destacan testimonios de vecinos y vecinas, pericias preliminares efectuadas por personal de Bomberos y registros de cámaras de seguridad que permiten reconstruir los movimientos de los acusados antes y después del hecho.

La fiscalía solicitó una prisión preventiva de seis meses para garantizar que el imputado no se fugue ni interfiera en la investigación. Sin embargo, el juez de garantías Raúl Aufranc avaló la medida por un plazo menor y fijó la detención en un mes. El período de investigación fue establecido en cuatro meses.

Segundo detenido: un hombre en situación de calle imputado

En el marco del mismo hecho, la fiscal Guadalupe Inaudi, la asistente letrada Agustina Bouyer imputó a un hombre, J.A.P., como coautor del homicidio simple de Juan Aníbal Pino. El juez tuvo por formulados los cargos y dispuso que el acusado permanezca cuatro meses en prisión preventiva.

Bouyer volvió a relatar cómo fue el hecho y la fiscalía calificó provisoriamente el hecho como homicidio simple en calidad de coautor (artículos 79 y 45 del Código Penal).

Entre los elementos de prueba mencionados se destacaron imágenes de cámaras de seguridad que ubicaron a los imputados cerca de la vivienda mientras ya se observaba una columna de humo; el informe de autopsia que determinó que Pino estaba vivo al iniciarse el fuego y presentaba un traumatismo previo; lesiones en el cuerpo de J.A.P. compatibles con la fecha del hecho; y el testimonio de un testigo que presenció la pelea previa.

Bouyer pidió la prisión preventiva por 6 meses, argumentando que J.A.P. carece de domicilio y medios de contacto, se encuentra en situación de calle y no tiene arraigo en la zona; y por el otro, que tiene capacidad para influir a testigos.

La defensa no se opuso a la medida cautelar, aunque solicitó que se imponga por cuatro meses.