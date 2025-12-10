Desde el Parque Nacional Lanín, Vialidad Provincial de Neuquén y el EPEN informaron que este jueves 11 de diciembre, entre las 10 y las 12, estará cortado el tránsito sobre la Ruta Provincial 60.

La medida se debe a que las autoridades realizarán trabajos de poda y retiro de ramas en el marco de la obra de pavimentación de la Ruta mencionada.

El sector a pavimentar será entre la portada del Parque Nacional Lanín y el paso fronterizo Mamuil Malal.

Las tareas se concentrarán en los primeros kilómetros de la traza y durante su ejecución se prevé cortes intermitentes de tránsito, por lo cual solicitan a los turistas o vecinos circular con precaución, teniendo en cuenta que puede haber demoras o interrupción del paso.

Piden a los conductores respetar las indicaciones del personal en la zona.

El Gobierno ha destacado que cuando termine la pavimentación de la ruta provincial 60, el Parque y Chile quedarán más conectados. De esta forma, Neuquén sumará su cuarto paso internacional totalmente pavimentado. Hasta ahora los únicos que reúnen esta caracteriza son Pino Hachado, Cardenal Samoré e Icalma.

La obra contempla la pavimentación de 12,24 kilómetros, es financiada por CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y tiene un plazo de ejecución de 18 meses corridos. Del lado chileno, la conectividad está garantizada por la ruta 199 que enlaza con importantes centros turísticos como Pucón, Villarrica y Temuco.