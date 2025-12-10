¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Miércoles 10 de Diciembre, Neuquén, Argentina
En los primeros kilómetros

Precaución por obras de pavimentación: habrá cortes intermitentes en la ruta camino al paso Mamuil Malal

Los cortes de mañana serán intermitentes por dos horas. Una vez finalizada la obra en Mamuil Malal, Neuquén tendrá su cuarto paso internacional pavimentado.

Por Redacción

Miércoles, 10 de diciembre de 2025 a las 13:29
Desde el Parque Nacional Lanín, Vialidad Provincial de Neuquén y el EPEN informaron que este jueves 11 de diciembre, entre las 10 y las 12, estará cortado el tránsito sobre la Ruta Provincial 60.

La medida se debe a que las autoridades realizarán trabajos de poda y retiro de ramas en el marco de la obra de pavimentación de la Ruta mencionada.

El sector a pavimentar será entre la portada del Parque Nacional Lanín y el paso fronterizo Mamuil Malal.

Las tareas se concentrarán en los primeros kilómetros de la traza y durante su ejecución se prevé cortes intermitentes de tránsito, por lo cual solicitan a los turistas o vecinos circular con precaución, teniendo en cuenta que puede haber demoras o interrupción del paso.

Piden a los conductores respetar las indicaciones del personal en la zona.

El Gobierno ha destacado que cuando termine la pavimentación de la ruta provincial 60, el Parque y Chile quedarán más conectados. De esta forma, Neuquén sumará su cuarto paso internacional totalmente pavimentado. Hasta ahora los únicos que reúnen esta caracteriza son Pino Hachado, Cardenal Samoré e Icalma. 

La obra contempla la pavimentación de 12,24 kilómetros, es financiada por CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y tiene un plazo de ejecución de 18 meses corridos. Del lado chileno, la conectividad está garantizada por la ruta 199 que enlaza con importantes centros turísticos como Pucón, Villarrica y Temuco.

