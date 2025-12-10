¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Miércoles 10 de Diciembre, Neuquén, Argentina
PLANIFICACIÓN 2026

Figueroa reunió a su nueva tropa y trazó los lineamientos de cara al próximo año

El gobernador tuvo el primer encuentro con los miembros de su renovado gabinete. Se planificó acerca de cómo se trabajará rumbo a la segunda etapa de la gestión.

Por Redacción

Miércoles, 10 de diciembre de 2025 a las 13:20
El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa tuvo esta mañana el primer encuentro con los miembros de su renovado Gabinete, con cambios en áreas clave que se materializaron la semana pasada a partir de la jura de no solamente ministros, sino también secretarios.


En una publicación que realizó en sus redes sociales, Figueroa manifestó a propósito de la reunión: “Tuvimos la primera reunión del nuevo gabinete para planificar el trabajo del próximo año, con un rumbo claro y un modelo de gobierno que vamos a seguir fortaleciendo”.


Además añadió: “Queremos profundizar los cambios que impulsamos desde el inicio de la gestión, con un Estado ordenado, moderno y siempre cerca de la gente”.


De la reunión participaron los ministros Juan Luis Ousset (jefe de Gabinete), Jorge Tobares (Gobierno), Soledad Martínez (Educación), Martín Regueiro (Salud), Guillermo Koenig (Economía, Producción e Industria), Gustavo Medele (Energía), Tanya Bertoldi (Infraestructura), Matías Nicolini (Seguridad), Leticia Esteves (Turismo, Ambiente y Recursos Naturales), Lucas Castelli (Trabajo y Desarrollo Humano) y Josefina Codermatz (Juventud, Cultura y Deporte). 
 

Los cambios que se materializaron la semana pasada son Tanya Bertoldi como flamante ministra de Infraestructura, Leticia Esteves al frente del Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Josefina Codermatz liderando la cartera de Juventud, Cultura y Deporte y las disoluciones de los ministerios de Innovación, Planificación y Modernización y Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres.

