El Ministerio Público Fiscal (MPF), a través del fiscal de Delitos Juveniles Germán Martín, requirió penas de 6 y 9 años de prisión para los dos adolescentes declarados responsables por el homicidio de Juan Caliani, cometido en la ciudad de Neuquén.

El pedido lo hizo este miércoles por la mañana en la última jornada del juicio de determinación de la pena, que comenzó el pasado 26 de noviembre y concluyó hoy en la Ciudad Judicial.

Ambos jóvenes cometieron el homicidio cuando eran menores de edad, con 16 y 17 años, razón por la cual fueron juzgados en el contexto de la Ley provincial 2302, que establece el mecanismo de juzgamiento en estos casos. Y como actualmente son mayores, corresponde avanzar con la definición de las condenas.

El representante del MPF diferenció las penas requeridas de acuerdo al rol que cada uno tuvo en el hecho: 6 años de prisión para quien sujetó a la víctima, y 9 años de prisión para quien la apuñaló, como coautores de homicidio en ocasión de robo.

El fiscal de Delitos Juveniles indicó que las penas solicitadas “son justas, proporcionales, merecidas, ajustadas a derecho, pacificadoras y reparadoras”. Remarcó que “una condena de prisión efectiva en el fondo es una resolución pacífica de un conflicto violento e irreparable”.

Además, puntualizó que “la sanción impuesta a un adolescente en respuesta a su delito lo reconoce como un sujeto responsable y le expresa –en su caso, ante la comunidad- una reprobación de su acto y una expectativa de que reconozca el valor de los derechos de terceros y de que no vuelva a perpetrar delitos”.

En tanto, el abogado querellante que intervino en representación de la familia de la víctima, Federico Egea, solicitó penas de 9 y 12 años, respectivamente, también diferenciando los roles de cada uno.

El monto de las penas que deberán cumplir lo resolverá el juez de la Niñez y Adolescencia, Dardo Bordón. En la audiencia de este miércoles, el magistrado anunció que dará a conocer la decisión en los próximos días y fijó como plazo máximo para hacerlo el 19 de diciembre.

Durante el juicio de determinación declararon alrededor de 60 testigos, distribuidos en las diez jornadas que demandó. Psicólogas, trabajadoras sociales, policías, directivos de escuelas, periodistas y familiares de la víctima, entre otros, brindaron sus testimonios.

La difusión del contenido de las audiencias estuvo restringida ya que la Ley provincial 2302 y la Ley nacional 20056, así lo establecen cuando hay adolescentes menores de edad involucrados. La dirección de las audiencias estuvo a cargo del juez Bordón, mientras que la defensa de los responsables la ejercieron Raúl López y Mariela Borgia.

En mayo del año pasado, ambos adolescentes aceptaron su participación y responsabilidad en el hecho. Fue mediante un procedimiento de juicio abreviado, en el que los declararon coautores del delito de homicidio en ocasión de robo.

El asesinato

El hecho por el cual fueron juzgados y declarados responsables lo cometieron el 1 de abril de 2024, alrededor de las 23.45, en la vivienda donde vivía la víctima, ubicada en Luis Beltrán y Cacique Purrán de la ciudad de Neuquén. Los dos jóvenes ingresaron por la puerta de un quincho que está lindante a la casa y sustrajeron cajas de herramientas, bebidas alcohólicas y una valija con ropa, que fueron dejando en el techo del inmueble.

Al advertir ruidos, la víctima salió de su dormitorio y en un pasillo que comunica la casa con el quincho se cruzó con los dos varones. El adolescente de 17 años fue quien lo sujetó mientras que el de 16 años le asestó dos puñaladas en el tórax, con un cuchillo que tomó del quincho, y como consecuencia de las cuales Caliani falleció.