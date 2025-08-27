Tras varios días de negociaciones, finalmente Ezequiel Fernández será nuevo jugador del Bayer Leverkusen. El volante surgido en Boca deja el Al Qadsiah de Arabia Saudita y se convertirá en nuevo futbolista del club alemán a cambio de 30 millones de euros, con una importante cláusula de rescisión. De esta forma se unirá en el plantel con otros dos argentinos, Exequiel Palacios, Claudio Echeverri y Alejo Sarco.

A pesar de la reticencia de los saudíes de venderlo, las Aspirinas lograron destrabar la llegada de Equi después de algunas semanas de negociaciones al aceptar que Al-Qadisiah se quede con un 15% de una futura venta del surgido en Boca. Este movimiento le resuelve un problema a los dirigidos por Erik ten Hag, que necesitaban jerarquía en el medio tras la partida del suizo Granit Xhaka, además de otras bajas de peso como las de Florian Wirtz y Jeremie Frimpong, nuevos hombres del Liverpool. El inicio del Leverkusen en la Bundesliga no fue el más auspicioso al caer 1-2 ante el Hoffenheim como local.

El mediocampista oriundo de San Miguel se despide del Al-Qadisiah, donde disputó 37 partidos, anotando 1 gol y aportando 4 asistencias. De esta manera, Equi cumple su objetivo de dar el salto a Europa en un equipo que además jugará Champions League. Fernández será el cuarto futbolista argentino en el plantel del Leverkusen y se suma a Exequiel Palacios, quien supo ser campeón con el club alemán, Echeverri, el último en sumarse cedido desde Manchester City y Sarco, que llegó el 1 de enero de este año al quedar libre luego de entrar en conflicto con Vélez.

Tras un año en Al Qadsiah, el Leverkusen se lleva a Equi Fernández.

El dinero que le ingresará a Boca

En el Xeneize había expectativa de un desenlace positivo para esta transferencia, ya que les tocará aproximadamente un 4% de la misma. Este salto del volante al fútbol europeo significará también un ingreso de 1.2 millones de euros para el club de La Ribera. Cabe recordar que el jugador había abandonado al club argentino a mediados de 2024 cambio de 20 millones de dólares, la cláusula de rescisión que tenía en ese momento.