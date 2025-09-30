El próximo 2 de noviembre se correrá la prueba atlética "Aniversario de Las Coloradas", competencia que busca posicionar a la localidad dentro del calendario regional de certámenes de montaña y preparar el terreno para el desembarco de una segunda edición que permita celebrar los 100 años de vida de la localidad.

Serán tres modalidades competitivas: 20K, 15K, 10K y una prueba de 5K pensada especialmente para los más jóvenes, con el objetivo de integrar a toda la familia en una jornada deportiva y comunitaria. Además, serán cinco las categorías en las que podrá competir: cadetes de 16 a 17 años, juveniles de 18 a 19 años, espoirs de 20 a 22 años, seniors de 23 a 34 años y master de 35 años en adelante.

La secretaria de Deportes, Cultura y Gestión Ciudadana, María Fernanda Villone, destacó que “desde el Gobierno provincial acompañamos con mucha fuerza esta iniciativa como lo venimos haciendo con otras pruebas atléticas. Las Coloradas es una localidad que alberga eventos deportivos, como las fechas anuales del Rally Neuquino, por eso celebramos que busquen diversificar las propuestas que tienen para ofrecer”.

Por su parte el intendente de Las Coloradas, Lucrecio Varela, expresó que “nosotros estamos evaluando que este tipo de eventos movilizan no menos de 100 a 150 personas y ese movimiento significa un impacto productivo para el pueblo. Y eso va a demandar servicios de gastronomía, hospedaje y algunas otras cuestiones que venimos trabajando con el equipo. Por eso queremos agradecer el acompañamiento del Gobierno provincial, que a través de sus diferentes áreas se han puesto a disposición”.

En tanto Francisco Troncoso, director de Deportes de la localidad, destacó que “los recorridos ya han sido planificados y puedo adelantar que vamos a tener una llegada bellísima, entrando por la costas del rio Catan Lil”.

De la presentación de la carrera también participaron Carolina Cárdenas, coordinadora de la secretaría de Deportes, Cultura y Gestión Ciudadana, la directora provincial de Deporte Federado, Vanesa Boladeres, y los atletas Bernardo Navarrete y Joel Prieto.