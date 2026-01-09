Autoridades de Turismo de la Municipalidad de Necochea pusieron el grito en el cielo luego de un informe elaborado por la Universidad Argentina de la Empresa en el que ese destino aparecía en el podio de las ciudades más baratas para vacacionar.

Matías Sierra, secretario de Turismo y Desarrollo Productivo, afirmó que el concepto utilizado por la UADE es erróneo, ya que diferencia ser "barato" con ser competitivo como destino turístico. El funcionario señaló que "la palabra barato es sinónimo de mala calidad, mientras que ser competitivo está relacionado a tener buen precio y calidad en los servicios turísticos, como es el caso de Necochea y Quequén". Concluyó aclarando "no estoy de acuerdo con que digan que Necochea es barata, para mí somos competitivos".

El mismo relevamiento posicionó a Villa Gesell como el destino turístico más barato de la Argentina, con un promedio de $2.188.670 que debería destinar una familia tipo para costear traslados y alojamientos durante la segunda quincena de enero. Esto implica un esfuerzo salarial de 1,35 sueldos promedio para cubrir las vacaciones de verano, frente a los 6,55 necesarios para viajar a Cariló.

El promedio nacional, que surge en el mismo estudio, ronda los 4 millones de pesos. Varios destinos están por debajo de ese monto, Villa Gesell ($2.188.670); Gualeguaychú, como alternativa fuera de la costa con $2.235.894; y Necochea y San Clemente, que comparten el tercer lugar con valores cercanos a los $2.550.000.

La diferencia que marca Villa Gesell se da en los costos diarios, con un valor de $70.000 para comer una familia en un restaurante. En cuanto al alquiler de carpas, en esa localidad el promedio es de $43.461, por debajo de la media de la costa atlántica que se ubica en $55.448.