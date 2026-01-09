Una vecina del barrio Santa Genoveva de Neuquén denunció en redes sociales que un hombre la encandiló con un puntero láser de alta potencia mientras ella manejaba. La situación generó gran preocupación, ya que circulaba junto con sus tres hijos y corrió riesgo de generar un incidente vial.

Según el relato de la mujer, ella circulaba por calle Alderete cuando sintió que algo la encandilaba. "Al principio no entendía qué era, porque no había luces ni semáforos. Cuando levanté la vista vi que había una persona en un edificio apuntando con un puntero láser" detalló. Esto le provocó una momentánea pérdida de visibilidad, lo que generó indignación ya que la posibilidad de una colisión fue grande.

De acuerdo al testimonio, la persona que manipulaba el láser se encontraba en el balcón de un edificio ubicado en calle San Juan al 1300. La vecina advirtió que no sólo apuntó a su vehículo sino que a todos los que pasaban, como si se tratara de una broma de mal gusto.

Ella decidió filmar con su celular lo que estaba ocurriendo, pero cuando el sujeto detectó esta situación, rápidamente se metió a su vivienda. La mujer decidió quedarse por la zona, y comprobó que el hombre continuó durante la noche molestando con el láser a los vehículos que circularon por esa calle.

El hombre está identificado, según el aporte de la mujer. Ella pidió que se tome conciencia sobre los riesgos que conllevan este tipo de conductas. El peligro es serio, puede provocar accidentes de tránsito con consecuencias graves. "No es una joda, te encandilan y perdés la visión, y con chicos en el auto el miedo es enorme" advirtió.