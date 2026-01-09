Felices de haber cumplido el primer objetivo, los hermanos Dardo y Franco Balboa hablaron con el medio 24/7 apenas arribados a la meta de la etapa 1 en la Isla Jordán de Cipolletti y además de mostrarse felices con el primer lugar transitorio explicaron la estrategia empleada para los primeros 25 kilómetros en esta durísima 50ª Regata del Río Negro.

Dardo, el ocupante de la parte trasera en el kayac número 3 de la maratón más extensa del mundo en el agua, explicó que el plan fue salir a proponer un tramo duro. “Lo buscamos, quisimos ponerle ritmo todo el tiempo. Los chicos aguantaron porque buscamos cortarnos varias veces, pero los cansamos, que fue lo que buscamos”.

Dardo Balboa, representante del Club Santafesino de Neuquén en la Regata del Río Negro 2026.

Así fue como el sprint final mostró a los 4 botes de punta separados por escasos metros, pero en el que los representantes del Club Santafesino de Neuquén se terminaron imponiendo. “Felices con haber arrancado así, de representar a Neuquén, explicó Franco, el ocupante de la parte delantera del kayac que partió liderando.

Mirando a futuro

Los hermanos Balboa, que se han propuesto volver con todo a este evento que une a Neuquén con Río Negro tras dos años de ausencia como dupla, habían advertido de su buena preparación. “Dijimos que llegábamos fuerte y estamos muy bien”, ratificó Franco.

Además, el neuquino dejó su mensaje: “En el exterior se corre así. Este también es un mensaje para los chicos. No se trata de llegar al sprint, hay que trabajar toda la etapa. Fue nuestro plan”, cerró.

En la continuidad de la competencia, este viernes desde las 15, los botes partirán desde Cipolletti, en la Isla Jordán, buscando a General Roca. Serán 40 kilómetros, 15 más que los del primer día que seguramente sacarán a relucir nuevos planes para la carrera.