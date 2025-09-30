El Gran Premio de Singapur se perfila como uno de los mayores desafíos del calendario de la Fórmula 1, y Franco Colapinto lo afronta con una preparación especial. La combinación de humedad superior al 70%, temperaturas entre 24°C y 31°C y 62 vueltas de exigencia extrema convierte a Marina Bay en un circuito donde la resistencia física es clave: los pilotos pueden perder hasta tres kilos durante la carrera.

Consciente de este factor, Colapinto incorporó la gestión del peso como parte de su estrategia. La alimentación, la hidratación y el entrenamiento previo se ajustaron para soportar la fatiga y mantener la concentración en condiciones extremas. La pérdida de kilos no es solo un efecto físico, sino un elemento táctico que puede marcar la diferencia en un circuito de pocos sobrepasos.

El trazado de 4.940 metros con 19 curvas y una recta de 400 metros, junto a las cuatro zonas de DRS, obliga a los pilotos a maximizar cada oportunidad en pista. Los neumáticos Pirelli elegidos (C3, C4 y C5) suman otra variable: conservarlos mientras se soporta la exigencia física será clave para una estrategia efectiva.

Singapur, pionera en la F1 por sus carreras nocturnas desde 2008, agrega al desafío la gestión de luz artificial y el calor acumulado en el habitáculo, aumentando la dificultad para mantener el ritmo. En este contexto, cada kilo de más o de menos puede traducirse en décimas de segundo decisivas.

Con su equipo, Colapinto encara la carrera con un plan integral: velocidad, estrategia de neumáticos y control físico, apuntando a aprovechar al máximo las condiciones extremas de Marina Bay para sumar puntos y consolidar su posición en Alpine.