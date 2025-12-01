Una organización narco que mantenía un flujo constante de cocaína y marihuana en San Martín de los Andes fue desbaratada en los últimos días, y su estructura quedó expuesta en una audiencia judicial donde se reveló un dato central: uno de los jefes operaba desde una celda en la Comisaría 5 de Centenario, donde cumple una condena por intento de homicidio.

El asistente letrado Federico Surá, del Ministerio Público Fiscal, formuló cargos contra nueve personas a las que acusó de integrar una banda con roles definidos y operaciones en los barrios Chacra 30 y Gobernadores Neuquinos. La imputación abarca el período comprendido entre el 25 de junio y el 20 de agosto de 2025, en el que, según la investigación, mantuvieron una red activa de distribución y venta de estupefacientes.

El jefe que dirigía todo y el hombre clave en la cordillera

El MPF señaló que L.F.T., detenido en la Comisaría 5, era quien coordinaba los movimientos. Desde su celda enviaba órdenes a dos miembros de la organización, S.A.C. y M.J.S., para que entregaran la droga a D.A.A. en San Martín de los Andes y cobraran los pagos correspondientes.

Para la fiscalía, D.A.A. era el encargado de recibir las sustancias, distribuirlas entre los vendedores barriales, juntar el dinero y supervisar el kiosco de drogas que funcionaba en una casilla de Gobernadores Neuquinos. A través de M.M.B., también manejaba el comercio diario.

Cuando D.A.A viajaba a El Bolsón, M.M.B asumía el control del punto de venta: sólo entre el 25 de junio y el 31 de julio concretó al menos 63 operaciones, que dejaron un ingreso total de $1.811.800. Los pagos se acreditaban en cuentas de Mercado Pago pertenecientes al propio D.A.A. y a H.O.R., quien además realizaba tareas de contabilidad informal.

La banda se dedicaba a la venta de marihuana y cocaína en la ciudad de San Martín de los Andes.

Los vendedores de barrio

La red también incluía a J.A.L. y M.A.M., que eran los encargados de comercializar la droga en distintos sectores de Chacra 30. El primero operaba en calle Cerro de la Virgen y el segundo en Cerro Wayle. Ambos mantenían contacto directo con quienes ejecutaban las órdenes desde Centenario.

En paralelo, una mujer, C.I.V., fue acusada de facilitar su domicilio de Gobernadores Neuquinos para el almacenamiento y venta de estupefacientes entre el 31 de julio y el 20 de agosto.

La droga escondida en una lamparita

Surá detalló que el 31 de julio, durante un allanamiento en la casilla señalada como domicilio de D.A.A., se hallaron 31,09 gramos de cocaína, equivalentes a 173 dosis, escondidos dentro de una bombilla de luz y un portalámparas.

Ese mismo día, en el domicilio de Cerro Wayle, se secuestraron 37,38 gramos de cannabis (260 dosis) y envoltorios con 3,19 gramos de cocaína listos para la venta.

Los nueve imputados —la mujer C.I.V. y los ocho varones L.F.T., S.A.C., M.J.S., D.A.A., H.O.R., J.A.L., M.A.M. y M.M.B.— fueron acusados de tráfico de estupefacientes en la modalidad de comercio, agravado por la participación de tres o más personas, en calidad de coautores. Para algunos de ellos, se sumó el cargo de tenencia con fines de comercialización, también agravado.

El juez de garantías Maximiliano Bagnat avaló la formulación de cargos y fijó un plazo de investigación de cuatro meses.

Las situaciones procesales quedaron repartidas así: C.I.V., S.A.C., M.J.S. y J.A.L.: continúan con prisión domiciliaria por otra causa previa (intento de homicidio con ensañamiento). L.F.T.: permanece detenido cumpliendo condena. M.M.B.: prisión domiciliaria por hechos previos. H.O.R. y M.A.M.: prohibición de ingresar al barrio Gobernadores Neuquinos. D.A.A., actualmente residente en El Bolsón: deberá presentarse dos veces por semana en una comisaría y evitar contacto con vecinos del barrio y personal del Juzgado de Paz.