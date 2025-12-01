El Gobierno nacional dispuso una nueva readecuación del Presupuesto vigente mediante el DNU 849/2025, una medida que incrementa partidas en numerosas áreas del Estado y que, según el propio Ejecutivo, busca “asegurar el funcionamiento de servicios esenciales” en un contexto marcado por la emergencia fiscal.

La decisión se fundamenta en la emergencia pública económica, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social, prorrogada hasta diciembre de 2025 por el DNU 70/23 y ratificada en la Ley Bases. En ese marco, la Casa Rosada sostuvo que resulta indispensable “garantizar una distribución razonable de los recursos” para evitar interrupciones en obligaciones salariales, operativas y sociales.

De acuerdo con el texto oficial —que también contempla refuerzos para subsidios, becas, transferencias y compensaciones—, el Gobierno argumentó que sin una adecuación inmediata “peligraría la prestación de servicios esenciales” a cargo del Estado nacional.

La medida también actualiza los recursos destinados al Servicio de la Deuda Pública, con el objetivo de cumplir los pagos previstos para el resto del ejercicio. En paralelo, se habilitó al Ministerio de Economía a modificar, transformar o liquidar el Fondo de Desarrollo Gasífero Argentino (FONDESGAS) para redefinir su rol en el financiamiento de obras de transporte de gas.

Áreas que recibirán más fondos

El detalle de los refuerzos incluye incrementos para una amplia lista de organismos:

Ministerio de Seguridad Nacional: se suman fondos por el traspaso del Registro Nacional de Datos Genéticos y por mayores obligaciones previsionales, incluyendo aumentos salariales y sentencias judiciales.

Ministerio de Defensa: se amplían partidas para el Instituto de Ayuda Financiera , destinadas a cubrir haberes y resoluciones judiciales del personal militar y de fuerzas especiales.

Ministerio de Salud: se refuerzan programas sanitarios y se destinan fondos extra a hospitales nacionales como el Garrahan , El Cruce, Cuenca Alta “Néstor Kirchner”, René Favaloro y Bicentenario. También se incrementa el presupuesto de la Agencia Nacional de Discapacidad , incluyendo pensiones no contributivas y subsidios extraordinarios.

Ministerio de Capital Humano: aumenta el financiamiento para la Prestación Alimentar , en el marco de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia.

Secretaría de Educación: se asignan más recursos para salarios docentes y no docentes universitarios , compra de computadoras y transferencias para becas PROGRESAR , comedores escolares y la Universalización de la Jornada Extendida .

Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social: se amplían los fondos de los programas Volver al Trabajo , Fomentar , Intercosecha y otros vinculados al empleo.

ANSES: recibe un refuerzo para afrontar prestaciones previsionales , acreditando los efectos de la Ley de Movilidad y cubriendo asignaciones familiares, desempleo y programas de nutrición como 1000 Días .

PAMI: suma recursos provenientes de ANSES vinculados a retenciones previsionales y al pago de la Prestación Mensual de Oncopediatría para familias con niñas, niños y adolescentes en tratamiento activo.

La reconfiguración presupuestaria, que involucra a casi todas las áreas sensibles del Estado, se posiciona como una herramienta clave del Gobierno para atravesar los próximos meses bajo la continuidad de la emergencia económica.